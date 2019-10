Expertos dudan de efectividad de apagones controlados en California

Millones de californianos pasaron parte de la semana en la oscuridad, en un esfuerzo sin precedentes por parte de las grandes empresas eléctricas del estado para evitar otro devastador incendio forestal.

Fue la quinta vez que la Compañía de Gas y Electricidad Pacific (PG&E) cortó la energía de manera preventiva, pero es la más grande hasta la fecha en el esfuerzo de la empresa de servicios públicos para evitar un incendio forestal mortal provocado por sus líneas eléctricas.

¿Apagones previenen los incendios?

Los expertos dicen que es difícil saber qué podría haber sucedido si la electricidad hubiera permanecido encendida, o si los cierres proactivos de la empresa de servicios públicos deben agradecer la temporada de incendios leves de California este año.

"Es como tratar de demostrar que es negativo", dijo Alan Scheller-Wolf, profesor de gestión de operaciones y experto en energía en la Escuela de Negocios Tepper de Carnegie Mellon. "No pueden probar que previnieron un desastre porque no hay un universo alternativo donde no hayan intentado esto".

Los vientos que provocaron el apagón masivo que afectó a casi 2 millones de personas en el norte y centro del estado cambiaron hacia el sur el jueves, donde un incendio forestal impulsado por el viento llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de 100,000 personas de sus hogares en las estribaciones del Valle de San Fernando.

California está experimentando la primera gran actividad de incendios de la temporada después de dos años que trajeron algunos de los incendios más devastadores registrados, muchos de ellos causados por equipos de servicios públicos.

Hasta el lunes, los incendios habían cubierto solo alrededor del 5% de la superficie quemada en esa fecha el año pasado y solo alrededor del 13% del promedio de los últimos cinco años.

Un experimento aún

Es demasiado pronto, y tal vez imposible, saber si eso se puede atribuir al aumento de las medidas para cortar la energía.

"Tenemos buenas razones para ser escépticos, y la razón es que PG&E asume los costos de iniciar un incendio, pero no corren con los costos de apagar la energía", dijo Severin Borenstein, director de la facultad del Instituto de Energía de la Universidad de California, en la Facultad de Negocios Haas en Berkeley.

Señaló que el pronóstico del tiempo es notoriamente difícil, "así que incluso si PG&E estuviera haciendo el mejor trabajo posible, a veces no lo haría bien".

PG&E dijo en un comunicado el sábado que los empleados ubicaron 50 lugares donde partes de sus sistemas se dañaron durante los fuertes vientos y las reparaciones se completaron o estaban en marcha en esos sitios.

El gobernador Gavin Newsom criticó a PG&E por lo que llamó décadas de mala administración, subinversión y pésima comunicación con el público.

Newsom señaló a la Compañía de Gas y Electricidad de San Diego (SDG&E), que fue pionera en los cortes de energía proactivos después de un devastador incendio de 2007 provocado por su equipo, como un modelo para cortar la energía de manera responsable en mal tiempo.

"Específicamente en lo que respecta a su análisis predictivo, su estación meteorológica, tuve la oportunidad de visitarlo hace unos meses", dijo Newsom. "Es excepcional, está en otro nivel".