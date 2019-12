EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: EE.UU. CONGRESO JUICIO POLÍTICO

INTRO TEXT:

En una nueva etapa en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes analiza si las acusaciones contra el mandatario son suficientes para enjuiciarlo. Desde Washington, informa Jorge Agobian.

INTRO SLUG: Cámara escucha a expertos antes de acusar a Trump

LIST NAMES / TIMES:

0:16-0:23

Noah Feldman

Profesor Harvard University

0:25-0:35

Jonathan Turley

Profesor George Washington University

0:47-0:56

Jerry Nadler

Presidente Comisión Judicial

1:09-0:19

Doug Collins

Representante republicano de alto rango

STORY:

La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes analiza si existen argumentos para enjuiciar al presidente Donald Trump, por presunto abuso de poder...

((Nat sound))

...Y para eso, citó a cuatro juristas expertos en asuntos constitucionales...

((Noah Feldman

Profesor Harvard University))

"El presidente Trump ha cometido delitos graves y faltas leves enjuiciables, al abusar corruptamente del cargo de la presidencia".

((“President Trump has committed impeachable high crimes and misdemeanors by corruptly abusing the office of the presidency”))

((Jonathan Turley

Profesor George Washington University))

"No, está mal porque no es así como acusas a un presidente estadounidense ... Impugnar a un presidente por estos hechos expondría a cada futuro presidente al mismo tipo de juicio político incipiente".

(("No, it’s wrong because this is not how you impeach an American president...To impeach a prudent on this record would expose every future president to the same kind of inchoate impeachment"))

((GRÁFICO EN PANTALLA- VOA CENTRAL NEWS GRAPHICS))

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, un presidente puede ser enjuiciado por traición, soborno u "otros delitos graves y faltas leves".

((TRADUCCIÓN TEXTO DE GRÁFICO -- SÓLO EN PANTALLA))

((El presidente ... será destituido de su cargo por juicio político, y condena, por traición, soborno u otros delitos graves y faltas leves".))

(("The president... shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other crimes and misdemeanors")) ((shall be removed from Office on impeachment for, and Conviction of, Treason, Brivery or other high Crimes and Misdemeanors."))

((Jerry Nadler

Presidente Comisión Judicial))

"Pero nunca antes en la historia de la República, hemos sido forzados a considerar la conducta de un presidente que aparentemente ha solicitado favores personales y políticos a un gobierno extranjero".

((“But never before in the history of the Republic have we been forced to consider the conduct of a president who appears to have solicited person, political favors from a foreign government"))

Jerry Nadler, quien preside la comisión de mayoría demócrata, prometió actuar rápidamente para presentar un veredicto, pero republicanos como Doug Collins, desacreditaron el proceso.

((Doug Collins

Representante republicano de alto rango))

"No les ha caído bien desde noviembre de 2016. El presidente de la comisión ha hablado sobre la destitución desde el año pasado cuando fue elegido presidente...Así que no me digan que se trata de nuevas pruebas y cosas nuevas".

((You haven’t liked him since November of 2016. The chairman has talked about impeachment since last year when he was elected chairman -- two years ago on November 17 before he's even sworn in as chairman. So don't tell me this is about new evidence and new things and new stuff))



El presidente Donald Trump mantiene su posición:

"¡Inaceptable! ¡No hice nada malo!"

(("Unacceptable. I did nothing wrong"))

Trump es acusado de haber presionado, presuntamente, al presidente de Ucrania para que abriera una investigación en contra de la familia de su rival político, Joe Biden.

((STAND UP PARA AFILIADAS))

((Jorge Agobian

@voanoticias - Washington D.C.))

"Si el pleno de la Cámara de Representantes vota a favor de unos eventuales artículos de juicio político, el proceso pasaría entonces al Senado, de mayoría republicana".

Jorge Agobian, VOA, Washington.