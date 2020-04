Cámara de Representantes de EE.UU. lidia con votación de emergencia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos revirtió el rumbo el martes, descartando los planes de regresar a Washington la próxima semana en medio de preocupaciones de que el coronavirus no se haya contenido aún en la región alrededor de la capital de la nación.

La reversión es la última señal de que los legisladores todavía están luchando por adaptarse al desafío sin precedentes de una pandemia global y sentirse cómodos con las nuevas plataformas en línea.

Como resultado, una de las tres ramas del Gobierno de la nación todavía no tiene un plan para funcionar de forma remota durante una crisis.

Siete miembros de la Cámara Baja han dado positivo por el coronavirus y 31 miembros se han puesto en cuarentena después de sospechar haber tenido contacto con alguna persona infectada. Hasta la fecha, solo un senador, Rand Paul, ha dado positivo por el coronavirus.

Al anunciar el cambio, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que se reuniría el martes con los líderes republicanos de la Cámara y los presidentes de las comisiones de Reglas y Administración de la Cámara para elaborar un plan para que los legisladores realicen parte de su trabajo de forma remota.

"Podemos operar las comisiones virtualmente y ellos podrían hacer el trabajo", dijo Hoyer a los periodistas. Podemos "tener audiencias, anotaciones, reportar facturas para tener productos a considerar en el momento en que volvamos a la sesión".

Una votación prevista para el 23 de abril que habría instituido procedimientos de votación remota se canceló después de que los republicanos de la Cámara de Representantes expresaron su preocupación por los cambios. A la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a regañadientes se le ocurrió la idea de cambiar las reglas de décadas sobre la votación.

Pero Hoyer ha respaldado con entusiasmo el trabajo de los legisladores en las plataformas en línea.

"Tengo la esperanza de que podamos llegar allí en un futuro relativamente cercano", dijo Hoyer. "Los miembros trabajarán muy, muy duro en casa y luego trabajarán muy, muy duro para aprobar y aprobar leyes importantes en el piso de la Cámara. También podemos operar nuestros comités de manera efectiva siempre que estemos bajo estas restricciones".

Liz Hempowicz, directora de políticas públicas del Proyecto sobre Supervisión del Gobierno, dijo que se necesita un compromiso en este sentido.

"Tecnológicamente hablando, es totalmente posible", dijo. "La dificultad viene cuando hablamos de que realmente no hay voluntad, un liderazgo en el Congreso para instituir algunas de estas medidas que le permitirían operar de una manera más normal".

Las reglas de la Cámara Baja requieren que los miembros estén presentes para votar. Pero el cambio planeado habría permitido la votación por poderes, un proceso en el que un miembro que está físicamente presente en el Capitolio de los EE. UU. para votar también está autorizado a emitir un voto en nombre de un miembro que no está presente. Esa opción se habría permitido solo por un período de 60 días.

“Sin embargo, no podemos dejar que la forma en que se hicieron las cosas en el pasado nos ciegue en la manera en que las cosas deberían hacerse en el futuro. El status quo se ha vuelto inaceptable y peligroso, no solo para los miembros del Congreso sino, más importante aún, para todos los que tenemos contacto", escribió el congresista Jim McGovern en un editorial del diario The Washington Post el martes.

McGovern es presidente de la Comisión de Reglas de la Cámara, el grupo de legisladores que investigan las opciones para que la Cámara opere durante una emergencia.

El Congreso es especialmente vulnerable a las pandemias debido a la forma en que se lleva a cabo su trabajo. Los legisladores vuelan desde sus distritos de origen casi todas las semanas durante tres o cuatro días de legislatura. Luego vuelan de regreso a casa después de reunirse en grandes cantidades con otros.

El debate sobre la votación remota depende de la redacción de la Constitución que requiere que los legisladores se reúnan, dijo Hempowicz. Pero el documento de 231 años fue escrito cuando esa era la única opción. Hempowicz dijo que la jurisprudencia en los tribunales de Estados Unidos respalda "argumentos ciertamente muy fuertes que pueden aplicarse a un tipo de conteo electrónico de quórum, en lugar de exigir que las personas estén físicamente en el piso de la Cámara".

En Gran Bretaña, donde los miembros del Parlamento discuten entre sí en la cámara, la semana pasada se adoptó un plan para funcionar a través de la tecnología. Según ese plan, 50 legisladores están físicamente presentes, mientras que 120 miembros participan de forma remota a través de videoconferencia.

En Estados Unidos, los legisladores han hecho algunas adaptaciones al entrar brevemente en sesión para aprobar proyectos de ley de ayuda por el coronavirus.

Bajo ese proceso, los grupos más pequeños de legisladores, organizados en orden alfabético, pueden ingresar a la cámara de la Cámara para votar. Por lo general, una votación durará 15 minutos, pero este procedimiento extendió el proceso a varias horas.

El Senado de mayoría republicana ha adoptado un enfoque similar. Los 100 miembros pudieron operar durante las votaciones al permitir solo unos pocos senadores a la vez en el piso durante las votaciones.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, tenía claro que su Cámara regresaría a Washington el 4 de mayo. "Esta crisis tiene cada parte de nuestra sociedad en extrema necesidad de estabilidad, claridad y certeza", dijo McConnell.

"El Senado se ha intensificado, pero nuestro trabajo no ha terminado. Espero ver a todos mis colegas el próximo lunes", concluyó.

Tanto el Senado como la Cámara Baja consultan con el mismo médico del Capitolio cuando toman decisiones sobre temas relacionados con la salud y la seguridad de los legisladores. Las diferencias en las decisiones tomadas por las dos cámaras muestran la dificultad que tiene el liderazgo para encontrar un punto medio.

"Está creando una especie de falsa elección entre la seguridad y la capacidad de hacer el trabajo del Congreso", dijo Hempowicz. "Realmente, hay otras opciones que podrían haberse explorado e instituido que hubieran permitido que el Congreso operara normalmente desde fuera de DC".