Bryan, Perry, Richie: jueces de 'American Idol' repiten en 2020

HOBBS & SHAW

"Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" de Universal, obtuvo el primer lugar de la taquilla estadounidense debutando con $ 60,8 millones.

"Hobbs & Shaw" comenzó internacionalmente con $ 120 millones para un inicio global de $ 180 millones.

La serie “Rápido y Furioso” ha generado más de $ 5 mil millones en todo el mundo, en ocho películas.

El elenco incluye a Dwayne Johnson, Jason Statham Idris Elba, Helen Mirren y Vanessa Kirby.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

"Once Upon a Time in Hollywood", de Sony y el director Quentin Tarantino, tuvo un fuerte segundo fin de semana, quedando de tercero en la taquilla.

La película con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie recaudó $ 20 millones.

A 10 días de su estreno, "Once Upon a Time in Hollywood" ha generado $ 78 millones en Norteamérica.

THE LION KING

Entretanto, "The Lion King", se deslizó al puesto número 2 con $ 38 millones.

"El Rey León" es ahora la segunda película más taquillera del año a nivel mundial.

SPIDER-MAN

"Spider-Man: Far From Home", de Sony, se ubicó en cuarto lugar, generando $ 7,7 millones. La secuela de superhéroes ha ganado más de mil millones de dólares a escala mundial.

TOY STORY 4

Completando los cinco primeros está "Toy Story 4", de Disney, con $ 7,2 millones, hasta ahora unos $ 410 millones en EE.UU.

AMERICAN IDOL

American Idol, de ABC, mantendrá su alineación de jueces para su nueva temporada en la red propiedad de Disney.

Después de prolongadas deliberaciones, los jueces Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie regresarán para la 18a temporada en 2020.

Aún no se conocen los términos financieros de sus nuevos contratos.

Ryan Seacrest aún no ha sido confirmado como anfitrión para la nueva temporada.

AMERICAN BANDSTAND 1957

Y un 5 de agosto de 1957 se transmitió por primera vez en la tv estadounidense American Bandstand, programa de concursos de baile animado por Dick Clark.

“At the Hop”, con Danny and the Juniors, es el tema con el que nos despedimos.