Brote de ébola en el Congo declarado emergencia de salud mundial

El mortal brote de ébola en el Congo es ahora una emergencia internacional de salud, anunció la Organización Mundial de la Salud el miércoles después de que el virus se propagara esta semana a una ciudad de 2 millones de personas.

Un comité de expertos de la OMS se negó en tres ocasiones anteriores a asesorar a la agencia de salud de las Naciones Unidas para hacer la declaración de este brote, aunque otros expertos dicen que hace mucho que cumple con las condiciones. Más de 1.600 personas han muerto desde agosto pasado en el segundo brote de ébola más mortal en la historia, que se está desarrollando en una región descrita como una zona de guerra.

Una declaración de una emergencia de salud global a menudo atrae una mayor atención y ayuda internacional, junto con las preocupaciones de que los gobiernos nerviosos podrían reaccionar de forma exagerada con los cierres de fronteras.

La declaración se produce días después de que el virus fue confirmado en Goma, una importante encrucijada regional en el noreste de Congo en la frontera con Ruanda, con un aeropuerto internacional. Las preocupaciones acerca de la propagación de la enfermedad se acrecentaron después de que un comerciante de pescado congoleño enfermo viajó a Uganda y regresó con síntomas, y luego murió de ébola.

Si bien el riesgo de propagación regional sigue siendo alto, el riesgo fuera de la región sigue siendo bajo, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, luego del anuncio en Ginebra.

La emergencia internacional "no debe usarse para estigmatizar o penalizar a las personas que más necesitan nuestra ayuda", dijo Tedros e insistió en que la declaración no se hizo para recaudar más dinero, aunque la OMS estimó que se necesitarían "cientos de millones" de dólares para detener la epidemia.

La Dra. Joanne Liu, presidenta de Doctors Without Borders, dijo que esperaba que la designación de emergencia provocara un reinicio radical de los esfuerzos de respuesta del ébola.

"El control de la realidad es que en un año en la epidemia, todavía no está bajo control, y no estamos donde deberíamos estar", dijo. "No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes".

Liu dijo que las estrategias de vacunación deben ampliarse y que se deben hacer más esfuerzos para generar confianza dentro de las comunidades.

Esta es la quinta declaración de este tipo en la historia. Emergencias anteriores fueron declaradas por el devastador brote de ébola de 2014-16 en África Occidental que mató a más de 11.000 personas, el surgimiento de Zika en las Américas, la pandemia de gripe porcina y la poliomielitis.

La OMS define una emergencia global como un "evento extraordinario" que constituye un riesgo para otros países y requiere una respuesta internacional coordinada. El mes pasado, el brote se extendió por la frontera por primera vez cuando una familia trajo el virus a Uganda después de asistir al entierro en el Congo de un familiar infectado. Incluso entonces, el comité de expertos desaconsejó una declaración.

Alexandra Phelan, una experta en salud global en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo que la declaración del miércoles estaba atrasada.

"Esto esencialmente sirve como un llamado a la comunidad internacional para que tengan que intensificar el apoyo técnico y financiero adecuado", dijo, pero advirtió que los países deben tener cuidado de no imponer restricciones de viaje o comerciales.

Tales restricciones "en realidad restringirían el flujo de bienes y trabajadores de la salud a los países afectados para que sean contraproducentes", dijo. Las futuras declaraciones de emergencia podrían percibirse como un castigo y "podría dar lugar a que otros países no informen sobre brotes en el futuro, lo que nos pone a todos en mayor riesgo".

La OMS fue muy criticada por su lenta respuesta al brote de África Occidental, que se negó repetidamente a declarar una emergencia mundial hasta que el virus se propagó de forma explosiva en tres países y cerca de 1.000 personas murieron. Documentos internos mostraron más tarde que la OMS suspendió una declaración en parte por temor a que enojaría a los países involucrados y perjudicaría sus economías.

El comité de emergencia de la organización se reunirá nuevamente dentro de tres meses para evaluar la situación. Los miembros del comité revisarán si el brote sigue siendo una emergencia mundial y si se necesitan otras medidas.

El anuncio del miércoles provocó temor en el este del Congo, donde muchos hacen negocios a través de las fronteras y viajan al extranjero.

"Estoy vacunado y me protejo contra el ébola", dijo Zoe Kibwana, de 46 años, un vendedor de zapatos que hace negocios en Uganda, a solo 70 kilómetros (40 millas) de Beni. “Cerrar las fronteras perjudicaría nuestra economía. El ministerio de salud y la OMS deben poner fin a esta epidemia lo antes posible ".

El brote actual se está extendiendo en una turbulenta región fronteriza con el Congo donde docenas de grupos rebeldes están activos y donde el ébola no se había experimentado antes. Los esfuerzos para contener el virus se han visto perjudicados por la desconfianza entre los locales cautelosos de que la enfermedad ha provocado ataques mortales contra los trabajadores de la salud. Algunas personas infectadas han evadido deliberadamente a las autoridades sanitarias.

El pastor que trajo el Ébola a Goma usó varios nombres falsos para ocultar su identidad de camino a la ciudad, dijeron los funcionarios congoleños. La OMS dijo el martes que el hombre había muerto y los trabajadores de la salud estaban luchando para localizar a docenas de sus contactos, incluidos aquellos que habían viajado en el mismo autobús.

El ministro de salud del Congo se resistió a la caracterización del brote como una emergencia de salud.

"Aceptamos la decisión del comité de expertos, pero uno espera que sea una decisión que no se tomó bajo presión de ciertos grupos que quieren usar esto como una forma de recaudar fondos para ciertos actores humanitarios", dijo el Dr. Oly Ilunga.

Quienes trabajan en el campo dicen que el brote claramente está empeorando a pesar de los avances que incluyen el uso generalizado de una vacuna experimental pero efectiva contra el ébola.

El Dr. Maurice Kakule fue una de las primeras personas en sobrevivir al brote actual después de que se enfermó mientras trataba a una mujer en julio pasado, incluso antes de que se hubiera declarado el brote.

"Lo que está claro es que el ébola es una emergencia porque la epidemia persiste a pesar de todos los esfuerzos posibles para educar a las personas", dijo en la reunión de Ginebra.