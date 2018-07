Conservador Brett Kavanaugh es el nominado a la Corte Suprema

En lo que probablemente sea una de las decisiones más trascendentales de su presidencia, Donald Trump seleccionó a Brett Kavanaugh como su candidato para el Tribunal Supremo de Estados Unidos para reemplazar al juez saliente Anthony Kennedy.



"No hay nadie en Estados Unidos más calificado para este puesto, o más merecedor", dijo el presidente de Kavanaugh durante el anuncio televisivo en el Salón Este de la Casa Blanca el lunes por la noche. Trump llamó a Kavanaugh un "brillante jurista" que ha "dedicado su vida al servicio público".



Antes de ser juez, Kavanaugh supervisó una investigación sobre la muerte de un abogado adjunto del presidente Bill Clinton. Se dictaminó que era un suicidio, pero los teóricos de la conspiración no estaban tan seguros. Kavanaugh también realizó un trabajo preliminar que condujo a la destitución de Clinton por un romance con una interna de la Casa Blanca. Y trabajó en el recuento de votos en el estado de Florida que hizo presidente a George W. Bush. Después de eso, se convirtió en secretario de personal de Bush, a menudo viajando con el presidente.



Conocido como un católico devoto, la posición de Kavanaugh en uno de los temas más políticamente cargados de Estados Unidos, el aborto, ha suscitado preocupación en ambos lados. Aquellos que promueven el derecho de una mujer a elegir un aborto estaban molestos con un fallo de Kavanaugh contra una adolescente inmigrante bajo custodia federal que buscaba un aborto inmediato. Pero algunos conservadores expresaron consternación porque Kavanaugh no declaró que la adolescente no tenía derecho constitucional a un aborto electivo.



Anteriormente, Trump había anunciado que había reducido su elección a varios contendientes, generando anticipación para el anuncio, lo que generó críticas.



La editora ejecutiva del blog Lawfare, Susan Hennessey, que también es investigadora de Brookings en seguridad nacional en estudios de gobernabilidad, calificó de "completamente extraño que el presidente haya impuesto un plazo artificial impulsado por los ratings de TV en una elección tan trascendental".



Otros, sin embargo, percibieron que el tiempo era esencial.



Con los republicanos esperando confirmar a un juez antes de que la corte reanude su sesión en octubre, así como antes de las próximas elecciones legislativas de mitad de período en noviembre, "Trump no se movió demasiado rápido al nombrar a un candidato", dice Trevor Burrus, investigador en el Centro de Estudios Constitucionales Robert A. Levy del Instituto Cato.



Lo que es casi seguro -y coinciden en todo el espectro político- es que la selección de Kavanaugh provocará una importante batalla de confirmación en el Senado de EE.UU., donde los republicanos tienen una estrecha mayoría de 51-49 y los demócratas de la oposición dicen que lucharán para evitar que la alta corte se incline más hacia la derecha.



Un puñado de demócratas del Senado postulados para la reelección en los estados que Trump ganó fácilmente en 2016 podría enfrentar una votación difícil sobre el candidato a la corte, lo que podría proporcionar a los republicanos un colchón adicional si deciden apoyar al presidente.



Kennedy a menudo era miembro en las decisiones mayoritarias de cinco a cuatro en el tribunal superior. Entre ellos figuraron varios casos de alto perfil, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo y la defensa del derecho de la mujer a un aborto.



La partida de Kennedy "deja a la corte en un estado calcificado de izquierda y derecha endurecidas sin nadie en esa posición intermedia", dice Jonathan Turley, profesor de derecho constitucional de la Universidad George Washington.



"La mayoría de las veces Kennedy cambió al lado conservador, especialmente en cuestiones de los límites del poder congresional, la Primera Enmienda y la Segunda Enmienda", dijo a la VOA Burrus, quien también es editor en jefe de la publicación Cato Supreme Court Review.



"Pasó al otro lado sobre la cuestión de los derechos de los homosexuales y el aborto, y esos son los problemas particulares que conciernen a los de la izquierda".



El Tribunal Supremo, que ocupa el más alto lugar entre las tres ramas del gobierno estadounidense, "ha crecido en importancia en las últimas décadas", dijo Burrus. "Esto se debe en parte a los casos que se le ha pedido que decida, como la constitucionalidad de la Ley de Cuidado Médico Asequible, y en parte se debe a la naturaleza dividida de la política estadounidense".



Sin embargo, a diferencia de los presidentes o miembros del Congreso, los jueces de la Corte Suprema en los Estados Unidos no tienen términos: normalmente sirven hasta que dimiten o mueren, otorgando a los presidentes que los eligen un legado judicial que a veces dura décadas más allá de sus mandatos.



Kennedy, quien tiene 81 años, había sido nominado para el tribunal por el presidente Ronald Reagan en 1987.



Trump, pocos días después de convertirse en presidente en enero del año pasado en un evento televisivo similar, seleccionó al confiablemente conservador Neil Gorsuch para reemplazar a Antonin Scalia, quien murió a la edad de 79 años en febrero de 2016.



Los nombres de Kavanaugh y Gorsuch figuraban en una lista de candidatos judiciales considerados adecuados por la Sociedad Federalista y la Heritage Foundation.



Los críticos acusaron a Trump de subcontratar su selección a los grupos conservadores.



"Nunca he visto a un presidente de los Estados Unidos, en efecto, hacerse un títere de grupos externos y elegir entre un grupo de ideólogos marginales de extrema derecha que están preparados en esta lista", dijo el domingo el senador Richard Blumenthal, miembro del Comité Judicial del Senado, hablando en un programa de ABC News.

Burrus dice que mientras que "el método de Trump de elegir un juez no es exactamente tradicional, no es tan objetable dadas las circunstancias. Como candidato externo, la gente quería saber a quién podría poner en la Corte Suprema, sobre todo porque había un asiento vacante en la corte para que el próximo presidente lo ocupara, lo cual es raro".

"Al publicar una lista corta, y apegarse a los tradicionales jueces conservadores, disipó muchos temores sobre a quién designaría para el tribunal. Con su segundo nombramiento, se está apegando a ese proceso general", agregó Burrus.​

