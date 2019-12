"Bombshell" lidera nominados a los premios del Screen Actors Guild

BOMBSHELL

La película "Bombshell", sobre un escándalo de acoso sexual en Fox News, lideró los nominados (en cine) de los premios Screen Actors Guild, anunciados el miércoles. La película competirá por el premio principal de “mejor reparto”.

“Bombshell” obtuvo cuatro nominaciones, incluyendo nominaciones para las actrices Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

THE IRISHMAN

Otros contendientes para el premio al “mejor reparto” son "The Irishman", de Scorsese, la de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", la sátira de la era nazi "Jojo Rabbit" y "Parasite", una sátira social de Corea del Sur.

ONCE UPON A TIME

Los ganadores serán anunciados en una ceremonia televisada, en Los Ángeles, el 19 de enero.

"Bombshell", que se estrena este viernes en EE. UU., narra la historia de las locutoras de Fox News cuyas acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2016 llevaron a la destitución del fundador de la red Roger Ailes, quien murió un año después.

Theron interpreta a la ex presentadora de Fox News, Megyn Kelly, y Kidman interpreta a la locutora Gretchen Carlson.

"The Irishman" obtuvo nominaciones por Al Pacino y Joe Pesci, pero no por Robert De Niro, quien recibirá un reconocimiento especial en la ceremonia de premiación.

Otros nominados incluyen a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio por "Once Upon a Time in Hollywood", y Scarlett Johansson por "Marriage Story".

En las categorías de televisión, Apple recibió nominaciones para las estrellas de "The Morning Show" Jennifer Aniston, Steve Carell y Billy Crudup.

El drama sobre una red televisiva sacudida por denuncias de conducta sexual inapropiada se transmite en el nuevo servicio de suscripción Apple TV +.

I LOVE YOU MORE THAN YOU'LL EVER KNOW DEMO

Este tema fue grabado el 12 de diciembre de 1967. Escrito por Al Kooper durante sus días de “Sangre sudor y lágrimas”, del álbum Child is father to the man.

Es el demo original de “I love you more than you’ll ever know” antes de que pasara por las manos del legendario productor John Simon, (productor, por cierto, del álbum Bookends, de Simon and Garfunkel).