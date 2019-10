EE.UU.: Bolton fue citado a testificar en investigación de juicio político

La Cámara de Representantes de Estados Unidos citó a declarar al exasesor de seguridad nacional, John Bolton, en el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump​.

Los investigadores también convocaron a otros para testificar, la próxima semana, a medida que la investigación de juicio político se profundiza en el Congreso de EE.UU.

Según informó Reuters, un periodista del New York Times, en Twitter, detalló el miércoles que las comisiones lideradas por los demócratas que realizan la investigación han pedido a Bolton que testifique el 7 de noviembre.

Los demócratas también están llamando a John Eisenberg, el abogado del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSC por su siglas en inglés), que expresó las preocupaciones de un oficial del Ejército sobre Trump, y Michel Ellis, otro funcionario del consejo.

La Casa Blanca ha instado a los funcionarios a no testificar en los procedimientos de juicio político y no está claro si estas personas aparecerán ante los paneles de la Cámara.

La investigación de juicio político, ahora en su segundo mes, se está acelerando y profundizando a medida que la Cámara se prepara para realizar su primera votación oficial el jueves sobre el proceso. Luego vienen las audiencias públicas y la posible redacción de artículos de juicio político contra el presidente.

La investigación se centra en la llamada telefónica de Trump en julio con Ucrania donde le pidió al presidente Volodymyr Zelenskiy que investigara a los demócratas y a su rival político para las elecciones de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. La Casa Blanca estaba reteniendo la ayuda militar de Ucrania para sus defensas en ese momento.

Este mismo miércoles, los legisladores demócratas y republicanos de la Cámara escucharon nuevos testimonios sobre los inusuales canales de la administración Trump hacia Ucrania.

Dos expertos del Departamento de Estado de Ucrania ofrecieron nuevas cuentas de la dependencia de Trump de su abogado personal, Rudy Giuliani, en lugar de diplomáticos de carrera, para comprometerse con el aliado de Europa del Este, una democracia en lucha que enfrenta la agresión de Rusia.

El oficial del Servicio Exterior Christopher Anderson testificó que Bolton le advirtió que Giuliani "era una voz clave con el presidente sobre Ucrania" y que podría complicar los objetivos de Estados Unidos para el país.

Otra funcionaria del Servicio Exterior, Catherine Croft, indicó en su declaración que, durante su tiempo en el NSC, recibió "múltiples" llamadas de Robert Livingston, un exlegislador republicano, afirmando que la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, debería ser despedida.

"No estaba claro para mí en ese momento, o ahora, a qué dirección o por cuenta del señor Livingston buscaba la destitución de la embajadora Yovanovitch", dijo en declaraciones preparadas obtenidas por The Associated Press.

Se espera que la mayoría de los demócratas apoyen la resolución formal de investigación de juicio político el jueves, incluso si no respaldan el juicio político en sí mismo, diciendo que están a favor de abrir el proceso con procedimientos más formales.

Se espera que las audiencias públicas comiencen a mediados de noviembre. Los demócratas están ansiosos por escuchar a algunos de los principales testigos que ya han brindado un testimonio convincente a puerta cerrada, incluido el diplomático William Taylor, embajador en Ucrania, y Alexander Vindman, el oficial del ejército que testificó el martes que informó dos veces a sus superiores sobre sus preocupaciones sobre las acciones de Trump hacia Ucrania.

Con información de Reuters y AP.