Bolsonaro rechaza críticas ambientales y dice que argentinos eligieron mal el domingo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió durante su visita a Arabia Saudí las políticas ambientales de su gobierno e intentó desviar la atención lanzando ataques contra el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, afirmando que los argentinos se habían equivocado en las elecciones del domingo.

“Lo siento, no tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal”, dijo Bolsonaro, según reportó Globo, en alusión a las elecciones del domingo en las que el peronista Fernández venció al actual presidente, Mauricio Macri, el favorito del mandatario brasileiro.

“No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuál es su posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué línea tomará”, añadió desde Emiratos Árabes Unidos.

En su discurso de victoria, Fernández envió un mensaje a Brasil abogando por la liberación del encarcelado expresidente, Lula da Silva, lo cual fue rechazado por Bolsonaro.

Bolsonaro y Fernández tienen además diferencias sobre temas comerciales relacionados a Mercosur.

“No digo que vayamos a dejar el Mercosur, pero podemos unirnos a Paraguay. No sé qué va a pasar con Uruguay, vamos a ver qué va a pasar en las elecciones uruguayas, y decidimos que si Argentina afecta alguna cláusula del acuerdo o no. Si nos hiere, podemos alejar a Argentina. Esperamos que nada de esto sea necesario. Espero que Argentina no quiera cambiar de rumbo en la cuestión comercial”, afirmó Bolsonaro.

Sobre las críticas a su manejo de las políticas ambientales relacionados a la selva del Amazonas, el más grande pulmón del mundo, Bolsonario afirmó que “la Amazonía nos pertenece”.

Las críticas por los enormes incendios en la selva, llevaron a Bolsonaro a prohibir a los agricultores a que prendieran fuegos durante 60 días y usó al ejército para combatir las llamas.