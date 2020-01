Canciller Longaric a la VOA: Bolivia recupera imagen y busca fortalecer relaciones exteriores

El gobierno de transición en Bolivia espera que su proceso electoral previsto para mayo termine de posicionar al país en el lugar que le corresponde como nación democrática y respetuosa de los derechos humanos, afirmó la canciller Karen Longaric Rodriguez.

En entrevista con la Voz de América en Washington DC, la diplomática destacó la importancia de las relaciones de su país con Estados Unidos y advirtió que esperan que la designación de un embajador en Bolivia después de más de una década se concrete muy pronto.

“Funcionarios del Departamento de Estado nos dijeron que quisieran elevar el nivel de las relaciones bilaterales a nivel de embajadores. Esperamos que se haga pronto aunque ese es un proceso que lleva su tiempo y que debe ser conversado entre ambos gobiernos pero ojalá que se concrete en los próximos meses. Es muy importante para Bolivia”, sostuvo.

Bolivia rechaza informe de CIDH y pide uno nuevo

La canciller boliviana asistió esta semana a la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que presentó su informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Bolivia durante los sucesos de octubre de 2019 que terminaron con la anulación de las elecciones generales y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Sin embargo y a nombre del gobierno de Bolivia, Longaric rechazó el informe advirtiendo su deseo de contar con informes transparentes que se ajusten a la realidad de los hechos.

“Este informe, en nuestro criterio, no recoge el verdadero alcance de los hechos. No ha sido elaborado bajo una mirada amplia y certera de los de los acontecimientos. No responde a los hechos objetivos ocurridos en ese entonces”, sostuvo la canciller Longaric.

Y es por ello que el gobierno boliviano ha cursado una nueva invitación a la Comisión Interamericana para que envíe en febrero una comisión de expertos a nuevamente investigar estos hechos. “Hemos advertido que quisiéramos una mirada objetiva, que quisiéramos imparcialidad y un criterio desideologizado”, añadió.

Sobre la tarea que le correspondió desde el inicio del gobierno de transición de manejar las relaciones internacionales de su país con los gobiernos del mundo en un momento crítico para Bolivia, la canciller Longaric destacó que fue un trabajo de gran responsabilidad debido a que durante más de una década de gobierno de Evo Morales esa labor fue orientada políticamente.

“Fueron 14 años en que las embajadas de Bolivia y los consulados de Bolivia eran más bien centros políticos u operativos del Movimiento al Socialismo que se encargaban de granjear simpatías a nivel internacional en favor de la figura de Evo Morales”, enfatizó la funcionaria.

Ahora, según afirma, en general las relaciones del país con la comunidad internacional son excelentes ya que se ha comprendido que “ese discurso, esa narrativa de tratar de confundir un gobierno constitucional de transición con un golpe de Estado no es lo correcto”.

Sobre la situación de exfuncionarios del gobierno de Morales que permanecen en la Embajada de México en Bolivia a la espera de un asilo político, Longaric dijo que algunos de ellos tienen casos pendientes con la justicia por lo que el tema está en esa instancia, mientras reveló que en otros casos se está considerando extender el correspondiente salvoconducto.

Gobierno boliviano expresa apoyo a Juan Guaidó

Sobre la situación de las relaciones de Bolivia con Venezuela, la canciller boliviana destacó que ninguno de los dos gobiernos tiene representación diplomática pero aclaró que no se han roto las relaciones, pero dijo que el gobierno en transición a reconocido al presidente interino de Venezuela..

“Debo decir que nuestra relación con el señor Juan Guaidó es de mutuo respeto. Ahí se traduce el apoyo del gobierno de Bolivia al pueblo venezolano que quiere recuperar su democracia, que quiere recuperar el Estado de Derecho y nosotros reconocemos a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela”, puntualizó Longaric.

Al mismo tiempo anticipó que están evaluando la situación de los venezolanos que están en Bolivia y que llegaron dentro de la ola de migrantes que se extiende por toda América Latina y dijo que el gobierno les otorgará la condición de refugiados.

“Vamos a otorgar asilo como corresponde a los hermanos venezolanos que están en Bolivia. Están sufriendo las mismas privaciones y limitaciones que ha ocurrido en muchos lugares de América del Sur y los estamos acogiendo con mucha, mucha solidaridad”, apuntó.