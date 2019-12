"Pido a la CIDH que investigue los casos de abuso en Bolivia", Jorge Quiroga

Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia y actual delegado internacional de ese país, brindó un informe ante el Consejo Permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las acciones que llevaron a la revuelta social que terminó con la renuncia del expresidente Evo Morales, tras acusársele de fraude electoral.

Quiroga leyó el informe que resumía la forma de cómo el exmandatario obviólas leyes bolivianas, que no permitían la reelección presidencial, y a pesar de eso y de los resultados del referéndum de 2016 con el que se pretendía cambiar la constitución, se presentó como candidato.

"Evo Morales no respetó la constitución boliviana, no respetó los resultados del referéndum, y no respetó los derechos de los ciudadanos", dijo el expresidente Quiroga.

El funcionario del actual gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, aseguró que durante el período de mandato de Morales, se cometieron una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos, contra distintos miembros de la sociedad civil, así como de periodistas.

"No dejen en el olvido la persecusión que sufrieron periodistas y otros dirigentes civiles, pedimos a la CIDH que hagan una investigación de estos hechos", solicitó.

A Quiroga lo acompañaron el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, Gualberto Cusi, y Jhanisse Vaca Daza, activista y cofundadora de la organización Ríos de Pie.

Quiroga fue presidente de Bolivia desde el año 2001 al 2002, tras asumir la presidencia por la renuncia de Hugo Banzer, quien enfermó de cáncer de pulmón y completó la gestión presidencial de cinco años.

Desde la salida del expresidente Evo Morales, el gobierno interino ha realizado varias acciones para reestablecer el orden en el país y acercarse a aliados como Estados Unidos, país que mantuvo una relación difícil con el gobierno de Evo Morales debido a su cercanía a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y al presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro.

Evo Morales, quien primero salió hacia México como refugiado, se encuentra actualmente en Argentina, también como refugiado, estatus provisto por el gobierno del recién nombrado presidente Alberto Fernández.