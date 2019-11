Bolivia: Evo Morales dice que no se presentará como candidato en elecciones

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que tiene deseos de volver a Bolivia, pero afirmó que no se presentará como candidato a presidente ni vicepresidente.

En entrevista para el medio argentino TN Internacional, aseguró: "he decidido no ser candidato presidencial ni vicepresidencia para facilitar las eleciones, para pacificar, para unificar".

Así mismo, señaló que quiere que se garanticen unas "elecciones limpias y transparentes, libres..." y que para ello no puede haber perseguidos políticos, asilados... "tenemos un gobierno de facto, pero al estilo de dictaduras militares", agregó.

Sostuvo sus ganas de volver a Bolivia, pero dijo que, al irse, salvó al país de una guerra civil: "La renuncia se debió porque los opositores están violentos". Y agregó: "Al margen de la situación de riesgo, falta de seguridad, porque la policía se amotinó y se plegó al golpe de estado. Igualmente, las fuerzas armadas".

Calificó, además, el pronunciamiento de la OEA como "decepcionante, increíble", un organismo que, según él, "no respeta la soberanía de los pueblos y, sobre todo, no respeta los resultados de las elecciones".

Frente a tantas acusaciones en su contra, dijo que se está preparando para defenderse.

Se refirió también a los "33 muertos a bala" que "tienen que investigarse nacional e internacionalmente". Y sobre las pasadas elecciones, señaló que nunca decide solo, no está metido en aparatos y que lo principal es que el pueblo decida: "El cargo no se busca, el cargo te busca".

Traiciones y golpe de estado

El dirigente habló de “traición” de la cúpula militar y dijo que, horas antes de su renuncia, el comandante en jefe de las fuerzas armadas emitió un comunicado pidiendo su renuncia. "Este comandante ha cambiado de la noche a la mañana (...) No sé si es cuestión de plata... o una posición de lucha de clases".

Sobre la central obrera boliviana dice que entiende su temor y, cuando se le preguntó por la iglesia, manifestó su respeto de admiración, pero también se refirió a algunos jerarcas "como tiempos de inquisición".

También se refirió a Estados Unidos: "lo más censurable es que EE.UU. felicita a la policía y a las fuerzas armadas por el golpe de estado". Incluso, dijo que, antes de las elecciones, había una campaña en su contra.

Se refirió al accidente que sufrió en un helicóptero, días antes de su salida, y manifestó que se trató de un atentado. "Me he convencido, el comandante de la fuerza aérea es responsable y esperamos que se investigue profundamente", manifestó a TN Internacional.

México y Argentina, sus salvadores

Evo Morales también señaló que México le salvó la vida, le dieron asilo político y una residencia permanente.

Aseguró que no sabe si podrá asistir a la asunción del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández."Quisiera estar en su asunción, todavía no lo decidí", dijo. “Mis respetos al hermano Alberto Fernández. El día 11 no sé cuánta cantidad de llamadas hizo para salvarme la vida”, señaló.

No descarta la posibilidad de radicarse en Argentina: "No está definido todavía... Ahorita me siento bien, aunque extrañando el trabajo".

Y dijo, en México "me atendieron mejor que en casa". "Estamos coordinando con los movimientos sociales, militantes, dirigentes... coordinando para ver cómo los apoyo en la campaña".

Finalmente, instó a organismos internacionales para investigar lo ocurrido en las urnas el 20 de octubre.