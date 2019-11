Cochabamba, un día después del motín policial en Bolivia, fortalece resistencia en las calles

Barricadas armadas con troncos, calaminas, piedras, turriles, contenedores de basura, buses y banderas tricolores, se obervan en varios puntos de bloqueo de la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia, donde ayer a las 17:00 (HB) aproximadamente, se inició un motín policial apoyado por la ciudadanía en las calles.

La plaza principal está cercada por grupos organizados de la sociedad civil que resguardan a pocos metros de este centro histórico, la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) donde los policías se mantienen en vigilia y, desde el techo, de la infraestructura están ondeando banderas bolivianas.

Alrededor, la población continúa con su rutina, evadiendo bloqueos y escuchando de rato en rato detonaciones de petardos. Es una jornada atípica.

Los mercados atienden con normalidad, pero los bancos cerraron sus puertas, debido a que no pueden brindar sus servicios sin resguardo policial.

Una mujer de 40 años que circula presurosa rumbo a un centro de abasto y prefirió no ser identificada, asegura que le cuesta desplazarse porque desde hace días no hay transporte público, pero que apoya la movilización. “Hace días ya estamos así, pero no nos podemos rendir hay que resistir en las calles, la Policía se nos ha unido, estamos más unidos que nunca. El Presidente tiene que renunciar”.

Desde hace 18 días, Bolivia vive un ambiente de convulsión social y polarización política entre seguidores del presidente Evo Morales que defienden su Gobierno y grupos ciudadanos, que rechazan los resultados de las elecciones generales por varias denuncias de fraude.

Cochabamba inició el motín policial y paulatinamente se fueron sumando unidades de otros departamentos del país. En La Paz, sede de Gobierno, una imagen histórica se difundió este sábado: la marcha de los uniformados con resguardo de la ciudadanía al grito de “Bolivia unida, jamás será vencida”.

El presidente Evo Morales en conferencia de prensa llamó a movilizarse a sus sectores aliados para defender su Gobierno ante un “golpe de estado”, y también convocó al diálogo a las cuatro fuerzas políticas que obtuvieron representación legislativa en las elecciones generales del 20 de octubre.

Sin embargo, los líderes opositores de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, rechazaron sentarse a dialogar porque consideran que esta convocatoria llegó tarde.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, se pronunció sobre la situación que vive el país y enfatizó que “nunca nos enfrentaremos con el pueblo, a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria”.