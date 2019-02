Bolivia: Choque entre autobús y camión deja 24 muertos

Un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un camión con volquete dejó 24 muertos y 12 heridos en una carretera del occidente de Bolivia, según un informe preliminar de la policía.

El accidente ocurrió la madrugada del lunes a unos 220 kilómetros al sur de La Paz en medio de una densa neblina en la ruta que conecta las ciudades de Potosí y Oruro.

Los heridos fueron evacuados a hospitales cercanos y los fallecidos a la morgue de Oruro. De momento se maneja la cifra de 22 fallecidos hasta que concluyan las investigaciones. Los investigadores aún están en lugar, dijo a The Associated Press por teléfono un oficial de la policía que no quiso ser identificado porque no estaba autorizado a dar declaraciones.

El presidente Evo Morales lamentó el accidente en su cuenta en Twitter.

El autobús había partido de la población sureña de Villazón, en la frontera con Argentina, e iba a la ciudad de Oruro, 110 kilómetros al sur de La Paz.

En enero dos buses colisionaron de frente en la misma carretera con el saldo de 22 fallecidos.

Bolivia se ubica en el noveno lugar en Latinoamérica con la tasa más alta de mortalidad en accidentes de ruta -19,2 por cada 100 mil habitantes- según la Organización Mundial de la Salud.