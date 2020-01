Bloques opositores en Nicaragua conforman “coalición opositora” mientras campesinos marcan distancia

Luego de haber anunciado una controversial separación, las dos organizaciones opositoras políticas en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, anunciaron la conformación de una “Coalición Nacional” para fortalecer la lucha contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Juan Sebastian Chamorro, de la Alianza Cívica, explicó que: “Esta es una declaración conjunta que estamos haciendo las dos organizaciones, en ningún momento hemos hablado de separación, hemos estado hablando de trabajar en conjunto para cambiar esta cultura política. No existe, no ha existido y no existirá división absoluta, hay diferencias como en todas las organizaciones pero nos une la necesidad de reconstruir Nicaragua”.

Los opositores confirmaron que el llamado de unidad incluye a los partidos políticos tradicionales, los cuales son señalados por la ciudadanía de ser colaboradores del gobierno sandinista.

La presentación de la “Coalición Nacional” se da dos días después que ambas organizaciones opositoras se reunieron en El Salvador para definir ese proyecto de país. Las pláticas se desarrollaron fuera de Nicaragua con el fin de evitar el acoso y el asedio de la Policía.

La Unidad Nacional Azul y Blanco fue creada en octubre de 2018, por organizaciones surgidas durante el levantamiento cívico. Entre ellas estaba la Alianza Cívica, la Coordinadora Universitaria y la Articulación de Movimientos Sociales.

En sus inicios fue integrada por 43 organizaciones, pero ahora la conforman más de 90. Entre estos hay movimientos feministas, de profesionales, ambientalistas, de derechos humanos y el sector privado.

Sin embargo, campesinos agrupados en el Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía aseguraron que no pertenecen a la denominada “Coalición Nacional”.

Juanita Juárez, vice coordinadora del movimiento, aseguró que el movimiento campesino y sus aliados no persiguen absorber a nadie, sino reunir a todos los grupos dispersos a lo largo del territorio nacional. “Todos bajo una sola línea de oposición donde todos conserven su propia entidad y puedan continuar en su proceso de fortalecimiento de su propia organización, pero sujetos a un solo proyecto llamado: Primero Nicaragua", declaró.

En tanto, Medardo Mairena, excarcelado y coordinador del Movimiento Campesino, manifestó que: “El movimiento campesino no pone exclusión para que podamos lograr esa gran coalición. Todos los que crean en una verdadera democracia, el Movimiento Campesino los recibe con los brazos abiertos, no necesariamente tienen que ser campesino para que puede ser parte de esa lucha, una lucha muy genuina que hemos venido enfrentando y que hemos luchado con dignidad”

El Movimiento Campesino y sus aliados se declararon una oposición autónoma y lanzaron el proyecto de unidad llamado “Primero Nicaragua”.