Biográfico “Vice” de Dick Cheney encabeza nominaciones a Globos de Oro

La película biográfica de Dick Cheney de Adam McKay, "Vice", tomó el control de la 76ª entrega anual de los Golden Globe Awards con seis nominaciones principales, superando estrechamente a Bradley Cooper con “A Star Is Born”, el drama interracial de viaje por carretera “Green Book” y "The Favorite".

"Vice" superó a todos los contendientes el jueves, en las nominaciones anunciadas en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, que incluyen la mejor película, mejor comedia, y las nominaciones al mejor actor por la actuación casi irreconocible de Christian Bale como el ex vicepresidente.

La cinta también obtuvo nominaciones para el papel secundario de Amy Adams como Lynne Cheney, la actuación de George W. Bush por Sam Rockwell, y tanto el guión como la dirección de McKay, obtuvieron nominaciones.

Sin embargo, estuvo lejos de ser una victoria incontenible para "Vice", ya que la asociación de prensa generalmente distribuye sus premios. Los favoritos de los Globes “A Star Is Born”, ″Green Book” y “The Favorite”, quedaron muy cerca, con cinco nominaciones cada uno.

Curiosamente, la prensa extranjera de Hollywood no considera las películas en lengua extranjera como mejor película, por lo que el aclamado drama "Roma" de Netflix, de Alfonso Cuarón, quedó fuera de la categoría principal de los Globos. Todavía estaba nominado a mejor guión, mejor director y mejor película en lengua extranjera.

En la categoría de drama estuvo la película de superhéroe "Black Panther" de Ryan Coogler, el drama nacionalista blanco de Spike Lee "BlacKkKlansman", la película biográfica de Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody" y la adaptación de Barry Jenkins James Baldwin " Si Beale Street pudiera hablar.

A la mejor comedia de películas, junto con "Vice", se encuentra la lucha por el poder del palacio salvaje de Yorgas Lanthimos "The Favorite", "Green Book" un favorito del público, la próxima secuela de Disney "Mary Poppins Returns" y el éxito de romance y comedia, "Crazy Rich Asians".

Los nominados a la mejor película de animación fueron: "Incredibles 2", "Isle of Dogs", "Mirai", "Ralph breaks the Internet" y "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Las calificaciones para la transmisión de los Oscar del enero pasado, presentadas por Seth Meyers y agraciadas con un discurso apasionado de Oprah Winfrey, cayeron un cinco por ciento con aproximadamente 19 millones de espectadores.

Como la primera gran entrega de premios tras las revelaciones de abuso sexual de Harvey Weinstein y el lanzamiento subsiguiente del movimiento #MeToo, la ceremonia generalmente más liviana tuvo un ambiente atípico de seriedad. En una manifestación organizada por el entonces famoso “Time’s Up”, muchas mujeres vestían de negro en la alfombra roja.

Si este año regresara la alegría a las celebraciones de los Globos, dependerá en parte de la inesperada combinación como presentadoras de Andy Samberg, y la estrella de "Killing Eve", Sandra Oh, quien el jueves fue nominada a la mejor actriz en un drama de serie de televisión. Ellos fueron anunciados como anfitriones de la ceremonia que se llevará a cabo el 6 de enero, para ser transmitidos en vivo por la cadena NBC.