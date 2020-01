Billie Eilish y Lil Nas X ganan los primeros premios Grammy

La cantante de R&B Lizzo y el rapero country Lil Nas X tuvieron un buen comienzo el domingo en los Premios Grammy, llevándose a casa dos de los primeros galardones cada uno en la entrega de los mayores honores de la música, que comenzaron con una nota triste por la muerte de la estrella del baloncesto Kobe Bryant.

La sensación adolescente Billie Eilish, de 18 años, ganó el primero de seis potenciales premios por su álbum de pop “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, venciendo a “Lover” de Taylor Swift, mientras su hermano mayor Finneas fue reconocido como el productor del año.

“El premio pertenece a mi hermana Billie por su confianza y su visión”, dijo Finneas al aceptar el Grammy antes de la transmisión principal el domingo más tarde.

Lizzo, la recién llegada defensora del positivismo corporal que caminó por la alfombra roja con sus uñas pintadas con un número 8 en referencia a sus ocho nominaciones, ganó el premio al mejor álbum urbano contemporáneo por “Cuz I Love You” y por su interpretación del sencillo “Jerome”.

Eilish y Lizzo compiten por los principales premios: álbum, grabación, canción del año y mejor artista nuevo.

La entrega de los Premios Grammy se celebra en el Staples Center de Los Ángeles, hogar de Los Angeles Lakers, el equipo de Bryant.

“Es devastador”, dijo el cantante DJ Khaled en la alfombra roja. “Es difícil tener buena onda en este momento, pero lo vamos a hacer”, agregó.

Harvey Mason Jr, el director interino de la Academia de Grabación, pidió un momento de silencio antes de comenzar la transmisión del show. Las noticias de la muerte de Bryant en un accidente de helicóptero llegaron aproximadamente una hora antes del inicio.

“Considerando que estamos en su casa, me gustaría pedirles que se unan en un momento de silencio”, dijo Mason.

Lil Nas X y el cantante de country Billy Ray Cyrus recibieron el premio al mejor dúo pop por su colaboración en “Old Town Road”, que también ganó un Grammy a mejor video musical.

La canción, que estuvo 17 semanas en la cima de los rankings de Billboard el año pasado, será interpretada más tarde por el grupo de K-pop BTS, que tendrá su debut en los Grammys, y otros músicos.

El rapero asesinado Nipsey Hussle, de 33 años, que fue baleado en su vecindario de Los Ángeles el año pasado, ganó un premio como mejor actuación de rap por “Racks in the Middle”, y más tarde recibirá un tributo especial.

Otros puntos destacados del show en vivo de tres horas y media incluirán al cantante de country Shelton y a su prometida Gwen Stefani debutando con su nuevo dueto romántico “Nobody But You”.

“Él salvó toda mi vida”, dijo Stefani al elogiar a su novio en la alfombra roja.