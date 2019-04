Bernie Sanders relanza "Medicare para todos" con vistas a 2020

El senador Bernie Sanders de Vermont dará a conocer una nueva versión de su plan "Medicare para todos" el miércoles, agitando la campaña para las elecciones presidenciales de 2020 al reabrir el debate sobre su llamado a eliminar el seguro médico privado.

Cuatro de los senadores rivales de Sanders para la nominación demócrata están listos para firmar la propuesta actualizada de atención médica de pagador único. La reintroducción del proyecto de ley promete arrojar una luz brillante sobre las visiones dispares de los candidatos presidenciales demócratas para el futuro a largo plazo de la atención médica estadounidense.

Bajo críticas del presidente Donald Trump y los republicanos por el precio astronómico de Medicare para todos, algunos candidatos que apoyan el plan lo consideran una de las varias formas de lograr una cobertura más asequible y reducir la cantidad de personas sin seguro. Y otros que no lo respaldan se centran en salvaguardar las disposiciones populares de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, como la que protege la cobertura de condiciones preexistentes.

Por supuesto, nuestro objetivo principal es asegurarnos de mantener en su lugar esas protecciones para que las personas no sean expulsadas de su seguro”, dijo la senadora a periodistas el martesAmy Klobuchar, una demócrata de Minnesota que no ha firmado el proyecto de ley de Sanders. "Entonces también tenemos que ver la Ley del Cuidado de Salud Asequible como un principio y no como el fin".

Klobuchar admite una llamada opción pública, cuyas versiones permitirían a los estadounidenses comprar Medicare o Medicaid.

Otros cuatro senadores demócratas que también se postulan para la presidencia: Elizabeth Warren, Cory Booker, Kamala Harris y Kirsten Gillibrand respaldan el plan de Sanders, que reemplazaría la combinación actual de seguros de salud privados y gubernamentales en EE.UU. con un nuevo sistema administrado por el gobierno. Pero también han firmado al menos una versión de una opción pública.