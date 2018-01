Cardin: Sería error que EEUU abandonara Acuerdo Nuclear con Irán

Sobre Irán, el Acuerdo Nuclear y la reacción de Estados Unidos ante las protestas que está experimentado ese país, habló Greta Van Susteren, colaboradora de la Voz de América, con el senador Ben Cardin.

En esta exclusiva, el Senador demócrata del estado de Maryland y quien fue uno de los críticos del Acuerdo Nuclear con Irán logrado en 2015 por el gobierno de Barack Obama, dijo que sería un error para Estados Unidos abandonar el tratado.

A continuación, las respuestas que Cardin dio este 5 de enero a la VOA en sus oficinas en Baltimore.



¿Qué opina de estas protestas en Irán?



Senador Cardin: "El pueblo persa, los iraníes, son grandes personas. Ellos quieren libertad, quieren oportunidades económicas. Se les prometió mucho que no se les ha cumplido, por lo que hay una gran frustración. ¿Por qué no hay mejores oportunidades? Ven que su liderazgo, su gobierno los está frenando, por lo que se están expresando y creo que todos deberíamos estar orgullosos de su valor".



¿Qué pasa con la respuesta del gobierno de Donald Trump a estas protestas? ¿Hay algo más que deberíamos estar haciendo en Irán sobre estas protestas?



SC: La pregunta es ¿qué puedes hacer? Estos son obviamente problemas internos y es difícil para nosotros involucrarnos directamente. Pero en la medida en que los funcionarios iraníes violen las normas internacionales de derechos humanos establecidas, debemos tomar medidas. Tenemos herramientas que podemos utilizar para tomar medidas contra las violaciones de los derechos humanos. Las personas tienen derecho a protestar pacíficamente por su gobierno, deberían tener el derecho de poder expresarse sin intimidación ni temor. En Irán eso no es verdad. Por lo tanto, es correcto para nosotros imponer sanciones contra Irán por violaciones a los derechos humanos. Recientemente aprobamos una nueva ley, conocida como Global Magnitsky, con la cual podemos sancionar personas con relación a nuestro sistema bancario o visas. Entonces, hay pasos que podemos tomar contra aquellos que están perpetrando violaciones a los derechos humanos y debemos trabajar con la comunidad internacional ".



¿Qué tan rápido podemos imponer esas sanciones?



SC: Bueno, pueden imponerse rápidamente. Obviamente cuando se trata de asuntos bancarios, hay un proceso legal para proceder y el Departamento del Tesoro lo sigue muy de cerca; pero podemos imponer sanciones bastante rápido contra Irán. Tenemos sanciones impuestas contra Irán por los derechos humanos, podemos endurecerlas.



En 2015, usted se oponía al Acuerdo Nuclear con Irán, ¿por qué?



SC: Por varias razones. Primero, comenzó con permitir a Irán aumentar su capacidad de uranio, lo que pensé que no era necesario. Una premisa que les permitió enriquecer uranio, que algún día podría ser utilizado como arma nuclear. En segundo lugar, a mi parecer, quitaba muchas de las ventajas que teníamos para negociar que no hacían parte de lo nuclear, las relacionadas con sus misiles balísticos, el patrocinio del terrorismo, las violaciones de los derechos humanos. Aunque todavía podemos hacerlo liberando algunos de nuestros alivios de sanciones, hace más difícil lidiar con estos asuntos.



Muy bien, regresemos rápidamente al presente, con el presidente Trump quien en octubre dijo que no iba a recertificar el trato. ¿A dónde nos lleva eso ahora y cuál es su postura al respecto?



SC: Creo que sería un error que Estados Unidos abandonara el acuerdo. Estaríamos aislados, seríamos los malos, cuando Irán es el mal actor, su gobierno es el que viola las leyes internacionales. Deberíamos enfocarnos en el cumplimiento de Irán con el acuerdo y el acuerdo es de por vida. No se les permite tener un arma nuclear ni desarrollar armas nucleares. Ahora necesitamos asegurarnos de que se haga cumplir y que Irán nunca se convierta en un estado de armas nucleares.



¿Pensé que era un acuerdo de diez años?



SC: Existen diferentes límites en cuanto a qué estándares deben cumplirse y cuándo. Pero es de por vida que no se les permite tener un arma nuclear. Por lo tanto, podemos exigirles eso y tenemos que hacerlo cumplir.



¿Está satisfecho con el nivel de inspección que estamos recibiendo? ¿Estamos obteniendo? ¿Está la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) teniendo el acceso que necesita para asegurarse de que no están violando el acuerdo?



SC: Hemos tenido al Secretario General del IAEA en el Congreso, le hemos preguntado específicamente si hay alguna necesidad adicional de inspecciones. Él cree que ha tenido todo el acceso que necesita, donde sea que necesite estar, así que no ha habido ninguna queja hasta la fecha sobre la denegación de acceso.