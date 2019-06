Bank of America dejará de financiar prisiones privadas y centros de detención

El Bank of America informó el miércoles que dejará de financiar a los operadores de prisiones privadas y centros de detención, y que se unirá a sus colegas para distanciarse de un sector que ha desencadenado protestas por las políticas de inmigración del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El banco no hizo más comentarios. A principios de año, JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co. asumieron compromisos similares para detener el financiamiento de compañías privadas de prisiones.

El activismo contra la financiación de prisiones privadas ha aumentado en medio de políticas de inmigración más estrictas bajo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las preocupaciones sobre las condiciones de detención.

Los centros privados de detención representan cerca de dos tercios de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., según los estimados globales de ratings de S&P el año pasado.

El presidente ejecutivo, Brian Moynihan, se enfrentó a activistas en abril en la reunión anual de accionistas de la compañía, que preguntaron por qué el segundo banco más grande de la nación por activos continuaba financiando compañías privadas de prisiones, incluso cuando otros bancos se retiraban de esos negocios.

El banco, con sede en Charlotte, es uno de varios bancos que han suscrito bonos o préstamos sindicados para CoreCivic Inc y GEO Group Inc, los dos principales operadores de prisiones privadas de Estados Unidos. En 2018, los bancos, incluidos Bank of America Corp y Wells Fargo & Co, acumularon alrededor de $ 1.8 mil millones en deuda en tres acuerdos para CoreCivic y GEO Group, según datos de Refinitiv.

GEO dijo el miércoles que la decisión de Bank of America no tendrá un impacto en su línea de crédito, que se extendió recientemente hasta mayo de 2024.

La decisión fue reportada anteriormente por Bloomberg.