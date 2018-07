California: Baja de temperatura traerá alivio a lucha contra incendios

Temperaturas más frías traerán algo de alivio a los bomberos que luchan contra los incendios forestales en California, pero no hasta más tarde en la semana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.



"Hoy no tuvimos suerte, pero a partir del lunes, vamos a ver un enfriamiento gradual, ya que bajaremos unos pocos grados cada día hasta mediados de semana cuando llegará a un temperatura casi normal, de unos 35 grados Celsius hacia el interior y 26 en la costa ", dijo Jim Hayes del Centro de Pronósticos del Servicio Meteorológico, en College Park, Maryland.



"Hoy va a ser otro día miserable, caluroso y seco", afirmó temprano el domingo, señalando que las temperaturas en algunas áreas del interior alcanzarán al menos 37 grados Celsius.



Funcionarios del Condado de Santa Barbara declararon una emergencia local el sábado, cuando un incendio forestal de rápido movimiento destruyó 20 casas y otras estructuras y obligó a miles de residentes a evacuar el área.



El Holiday Fire, uno de más de tres docenas de grandes incendios que arden en todo el oeste de Estados Unidos, estalló el viernes por la tarde cerca de la comunidad de playa de Goleta, California, al sur de Santa Barbara, y se extendió por las estribaciones costeras.



Las llamas obligaron a más de 2.000 personas a huir de su hogares, y dejó a miles más sin poder, lo que provocó la declaración de emergencia que libera fondos adicionales para el esfuerzo de lucha contra incendios.



Desde el domingo temprano, el Holiday Fire quemó más de 40 hectáreas y estaba contenido en más de un 80 por ciento, informaron funcionarios en Internet.



Docenas de incendios han estallado en el oeste de Estados Unidos, avivados por el calor abrasador, los vientos y la baja humedad en una temporada de fuegos particularmente intensa.



Los incendios de este año habían quemado más de 1.17 millones de hectáreas hasta el viernes, más del promedio anual de alrededor de 971,000 hectáreas en los últimos 10 años, de acuerdo con el Centro Nacional Interagencias de Incendios.



El viernes, se encontraron los restos de una persona no identificada cerca de una casa quemada por el incendio Klamathon, que estalló el jueves cerca de la frontera de California con Oregon. Eso marcó la primera muerte de la temporada de incendios en California.



El Klamathon, que ha destruido 15 estructuras y ennegrecido casi 8,900 hectáreas, estaba 20 por ciento contenido a principios del domingo, dijo una portavoz.



En otras partes del norte de California, el llamado Incendio Condado ha carbonizado 35,764 hectáreas, en áreas boscosas de los condados Napa y Yolo escasamente pobladas.



Unos 3.660 bomberos se enfrentan a un terreno inaccesible, altas temperaturas y baja humedad, mientras luchan contra el fuego, que solo contenía un 48 por ciento. Ha destruido 10 estructuras, dañaron dos y amenazaron 110.



En Colorado, las autoridades dijeron que los bomberos habían hecho "mucho progreso "luchando contra el incendio de Spring Creek, que estalló el 27 de junio y ha consumido 43,295 hectáreas. El sábado estaba contenido un 43 por ciento, dijeron funcionarios.