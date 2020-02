Baja apoyo a la democracia en Latinoamérica

EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: Los hallazgos realizados en la más reciente encuesta del “Barómetro de las Américas” revelan un declive en el respaldo a la democracia como sistema de gobierno en Latinoamérica. Con un cuestionario de más de 600 preguntas, los investigadores tomaron el pulso de la región. Alonso Castillo asistió a la Universidad Internacional de la Florida donde se reunieron políticos y académicos para discutir los resultados.

Cada vez son menos los ciudadanos del hemisferio que respaldan un gobierno democrático. Esa fue la conclusión del informe coordinado por el Proyecto de Opinión Publica de América Latina “LAPOP”, de la Universidad Vanderbilt. Para el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís el pronóstico no es alentador.

Un creciente consenso entre los analistas latinoamericanos y los observadores no latinoamericanos sobre la gravedad de algunas circunstancias en la región muchas de ellas tiene que ver con la política pero también con la economía que falla, como las migraciones.

Más de 31.000 personas, en 20 países de América Latina y el Caribe, fueron entrevistadas y el 57,7% expresó su apoyo a la democracia, en comparación con el 67,7% en el 2004. Según la directora de LAPOP, la insatisfacción es evidente.

Elizabeth Zechmeister- Directora de LAPOP.

“A critical moment where institutions can be strengthened and citizen confidence in democracy can rebound or it will continue to decline”

“Un momento crítico donde las instituciones pueden ser fortalecidas y la confianza de los ciudadanos en la democracia puede recuperarse o continuar declinando".

Entre los factores que contribuyen al déficit de apoyo a la democracia, según el informe, están la corrupción, la inseguridad y la vulnerabilidad económica. La influencia de la tecnología también fue analizada en el informe.

Alonso Castillo- Voz de América

Según el Barómetro de las Américas, aquellos que utilizan las redes sociales con frecuencia tienden a adherirse más a valores democráticos, sin embargo desconfían de las instituciones políticas.

4 de cada 10 ciudadanos del país están satisfechos con la forma que funciona la democracia en su país. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.