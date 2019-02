Aviones militares de EE.UU. llevarán más ayuda a frontera de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos enviará otro cargamento de ayuda humanitaria a Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela. Se utilizarán aviones militares estadounidenses con el fin de presionar al presidente en disputa, Nicolás Maduro, esto según un correo electrónico filtrado por el Departamento de Estado al Congreso.

El sábado comenzará a llegar a la frontera de Venezuela con Colombia, las 250 toneladas de suministros de emergencia, donde ya se encuentran toneladas de cajas almacenadas, en espera para llegar a Venezuela.

El correo electrónico enviado el viernes, fue facilitado a The Associated Press por un asesor del Congreso que no está autorizado a hablar públicamente sobre el nuevo cargamento.

Las fuerzas armadas de EE.UU., durante mucho tiempo han proporcionado apoyo a misiones de asistencia humanitaria en todo el mundo, sin embargo, esta será la primera vez que se utilizarán para desplegar ayuda a Venezuela.

El gobierno en disputa de Venezuela, continúa bloqueando la ayuda humanitaria que intenta entrar al país para ayudar al pueblo venezolano con medicamentos, alimentos y otros suplementos básicos.