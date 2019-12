Autor de ataque en Florida había visto videos de tiroteos

El estudiante saudí que abrió fuego la víspera en una base naval de Florida y mató a tres personas antes de ser abatido fatalmente organizó una cena días antes, en la que él y otros tres alumnos vieron videos de tiroteos, comentó el sábado un funcionario estadounidense a The Associated Press.

Además, uno de los tres estudiantes que asistieron a esa cena grabó un video fuera del edificio donde ocurrió el tiroteo del viernes en la Base Aérea Naval de Pensacola, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato después de ser informado por autoridades federales. Los otros dos estudiantes saudíes observaron el evento desde un automóvil, añadió.

El funcionario dijo que 10 estudiantes saudíes estaban detenidos en la base el sábado. Se desconocía el paradero de varios más.

Las autoridades estadounidenses habían dicho a la AP que investigaban posibles nexos con terrorismo.

El estudiante de aviación, originario de Arabia Saudí, comenzó a disparar en un aula de la base el viernes por la mañana.

Un funcionario que conversó con The Associated Press a condición de mantener el anonimato identificó al agresor como Mohammed Saeed Alshamrani. El funcionario no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre el asunto. Agregó que el FBI revisa las publicaciones hechas en redes sociales y si el joven saudí actuó solo o estaba conectado a otro grupo.

El ataque, que provocó una enorme respuesta de las autoridades y el cierre de la base, terminó cuando el autor fue abatido a disparos por la policía. Ocho personas resultaron heridas, incluidos dos policías.

Familiares identificaron el sábado a una de las víctimas como un joven de 23 años que se acababa de graduar de la Academia Naval de Estados Unidos y que envió a los socorristas a donde el agresor estaba, incluso después de que había recibido varios tiros.

El senador de Florida Rick Scott emitió un fuerte comunicado en el que dijo que el tiroteo _el segundo que ocurre en una base naval estadounidense en esta semana_ era un acto de terrorismo, “ya sea si este individuo estuvo motivado por el islam radical o simplemente era mentalmente inestable”.

Un experto en materia de seguridad nacional de la organización Heritage Foundation advirtió contra vincular el acto con el terrorismo. Charles “Cully” Stimson dijo que no se debe asumir que “debido a que era un saudí en la fuerza aérea y asesinó a nuestra gente, es un terrorista”.

El atacante era un miembro de las fuerzas armadas saudíes que se adiestraba en aviación en la base, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa. Helen Ferre, portavoz de DeSantis, dijo que el gobernador se enteró de la identidad del agresor mediante sesiones informativas con el FBI y funcionarios militares.