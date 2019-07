Astronautas reflexionan sobre el 50 aniversario del “Apollo 11”

Mientras el mundo celebra el 50 aniversario de la histórica misión de llevar a los humanos a la superficie lunar, los hombres del programa Apolo reflexionan sobre el camino a la Luna y lo que hay más allá. La Voz de América presenta esta reflexión del monumental logro a través de los ojos de los astronautas de la NASA. En entrevistas exclusivas Kane Farabaugh de la VOA reunió a los hombres del programa Apolo para que reflexionaran sobre la ida a la Luna y lo que viene después.

Harrison Schmitt, fue astronauta de la misión Apolo 17.

"En 1957 era un estudiante de Fullbright en Noruega, y estaba en el campo recolectando información geológica, y la única radio estadounidense que pude obtener fue Voice of America fuera de Argel, y fue durante una de las transmisiones de Willis Conover, Jazz de la A a la Z, que interrumpieron y anunciaron que la entonces Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik Uno, y fue cuando me di cuenta de que debía comenzar a prestar atención al espacio", indicó Schimitt.

El presidente John F. Kennedy fue el impulsor de llevar un hombre a la Luna y traerlo de regreso sano y salvo.

"Elegimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles", dijo Kennedy el 12 de septiembre de 1962.

Jim Lovell, fue astronautas de la NASA en las misiones Apollo 8 y Apollo 13.

"Cuando el presidente Kennedy hizo el anuncio de que estábamos planeando ir a la Luna y llegar antes del final de la década, realmente no lo podía creer. Dije que no, él solo está diciendo esto para darnos confianza, pero no creo que sea posible ".

“... Ninguna nación que espera ser el líder de otras naciones puede esperar quedarse atrás en esta carrera por el espacio", dijo el presidente Kennedy.

Eugene Cernan, fue astronauta de la NASA en las misiones Apollo 10 y Apollo 17.

"Excepcionalismo en el espacio. Ser el número uno. Ser un líder. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable para la gente de esta nación".

Fred Haise, fue astronauta de la NASA en la misión Apollo 13.

"Es una expresión muy dramática de lo que puede suceder si reúnes a las personas correctas, las habilidades correctas, que trabajen juntos como un equipo con el liderazgo adecuado, qué milagros pueden suceder", señaló Haise.

Michael Collins, fue astronauta de la NASA en la misión Apollo 11 que llegó a la Luna. Collins permaneció en la nave de módulo de comando Columbia circunvalando la Luna.

"Fue un maravilloso ejemplo de organización dentro de una gran agencia gubernamental. Eso es algo que no vemos mucho hoy".

Buzz Aldrin, astronauta de la NASA en la misión Apollo 11 fue el segundo hombre en pisar el suelo lunar en 1969.

"Invertimos un poco de tiempo, esfuerzo y esfuerzo humano para obtener ese liderazgo con el programa Apollo".

"Base de tranquilidad aquí. El águila ha aterrizado. Voy a salir del LEM ahora”, dijo Neil Armstrong.

“Ese es un pequeño paso para el hombre. Un gran salto para la humanidad" dijo Armstrong tras pisar la Luna.

Jim Lovell, fue astronauta de la NASA en las misiones Apollo 8 y Apollo 13.

"El programa espacial fue positivo y le dio a la gente inspiración y esperanza sobre lo que estaba haciendo este país".

"Apollo 13 es lo que puede hacer un equipo preparado", indicó Gerry Griffin, director de vuelo de la NASA en la misión Apollo 13.

"El equipo que fue entrenado para manejar emergencias como esa y como muchas otras cosas hizo su trabajo con gran crédito", señaló Buzz Aldrin.

"Fui el director de vuelo de Apollo 17, cuando Gene Cernan y Jack Schmitt despegaron. Leímos un mensaje del Presidente que básicamente decía que esta podría ser la última vez en este siglo. Este fue un momento agridulce para nosotros porque estábamos renunciando a nuestro impulso como nación de exploradores", indicó Gene Krnaz, director de vuelo del programa Apollo de la NASA.

"Volveremos a la luna", indicó Eugene Cernan, astronauta en las misiones Apollo 10 y Apollo 17, indicó Cernan.

"Mi amigo Neil Armstrong pensó que volver a la Luna era un precursor adecuado y necesario para una expedición a Marte", indicó Michael Collins, su compañero de tripulación en el Apollo 11.

"Decir que pensé que pasarían cincuenta o sesenta años antes de que los estadounidenses estuvieran de vuelta en la luna, no lo habría adivinado en absoluto", señaló Harrison Schmitt.

"Me sorprende por la forma en que sentí en ese momento que no hemos estado en Marte", señala Fred Haise, astronauta del Apollo 13.

"Soy marciano. Creo que Marte es el próximo gran destino", dijo Collins.

"Espero con ansias el quincuagésimo aniversario porque puede y debe ser un tiempo de reafirmación muy importante de la ruta que trazamos", señaló Buzz Aldrin.