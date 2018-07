Actor de "Dukes of Hazzard" se declara culpable de incitación sexual indebida

Un ex protagonista de la serie de televisión "The Dukes of Hazzard" se declaró culpable de tocar inapropiadamente a dos mujeres del elenco de un musical en Massachusetts en el que trabajó.

Los fiscales dicen que el actor Tom Wopat, de 66 años, fue sentenciado el viernes a un año de libertad condicional tras declararse culpable de dos cargos de fastidiar y arrimarse a una persona del sexo opuesto.

El residente de Nueva York fue acusado el pasado agosto de tocar a dos integrantes del elenco mientras ensayaban para "42nd Street" en el Waltham's Reagle Music Theatre.

También recibió un año de libertad vigilada tras admitir hechos suficientes para un cargo de posesión de cocaína. Llevaba consigo las drogas cuando fue arrestado.

Wopat interpretó a Luke Duke en la popular serie televisiva de los 80.

AP