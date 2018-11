Assange deberá pagar por sus gastos en embajada de Ecuador

Julian Assange, quien está asilado en la embajada de Ecuador en Londres deberá pagar por sus gastos relacionados con su estadía a partir del 1 de diciembre.

A través de un protocolo especial entregado a Assange, el pasado 11 de octubre se le informó que deberá pagar por su alimentación, cuidados médicos, lavandería, entre otros gastos, debido a los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno ecuatoriano.

Assange, fundador de WikiLeaks, se refugió por primera vez en la embajada de Ecuador en 2012 para evitar ser procesado por presuntos delitos sexuales en Suecia. Actualmente está refugiado para evitar un posible arresto y juicio en EE.UU. por divulgar información confidencial a través de WikiLeaks.

Hace pocos días el canciller José Valencia hizo referencia a la protección que el estado le ha dado al haker australiano y también al costo que esto ha significado.

“Durante seis años él ha recibido la protección del estado ecuatoriano, una importante cantidad de recursos han sido orientados a que esa protección esté en pie en materia de seguridad”, indicó Valencia.

La seguridad, el pago de servicios básicos, arriendo del inmueble e internet los seguirá asumiendo el estado ecuatoriano.

Por otro lado, las autoridades aún no se pronuncian sobre el tema de la supuesta visita de Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, a Julian Assange en 2016, según ha publicado el diario británico The Guardian.

Al parecer, Manafort ingresó en la embajada de Ecuador en Londres para dialogar con el haker en 2013, 2015 y en primavera de 2016, después de que se hubieran publicado documentos del partido demócrata obtenidos por la inteligencia rusa. El canciller José Valencia en una entrevista televisada hace pocos días señalaba que se lleva un registro de visitas recibidas por Assange.

“Nosotros tenemos evidentemente un registro ya dentro de la embajada de quienes lo han visitado el último año, de todas las personas. Si no me equivoco son más de 700 personas las que pasaron el pasado año y medio por la embajada de Ecuador en Londres, 700 personas”, agregó.

Se espera conocer los detalles del listado para saber si las visitas de Manafort fueron registradas, puesto que The Guardian menciona que sus fuentes de la embajada de Ecuador en Londres habrían señalado que él no tuvo dicho registro.