Arrestan a cuarta persona implicada en caso de allegados a Giuliani detenidos

David Correa, un empresario acusado por cargos relacionados con violaciones de las leyes federales de elecciones estadounidenses, que involucran a dos asociados de Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, fue arrestado en Nueva York el miércoles, informaron autoridades.

Tras regresar del exterior, el empresario -que fue acusado la semana pasada- se entregó a los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) a las 10:30 a.m., informó The New York Times.

Correia, al igual que Lev Parnas e Igor Fruman, es acusado "en el supuesto esquema de financiamiento de campaña, un tema de la investigación criminal en curso que llevan a cabo las autoridades federales en Nueva York, según dos fuentes familiarizadas con el asunto", dijo ABC News.

Andrey Kakushkin fue arrestado en California. Parnas y Fruman fueron arrestados la semana pasada, en Virginia, cuando iban a salir fuera del país, informó ABC News. Incluido Correia, los cuatro implicados permanecen bajo custodia.

Los fiscales dijeron que Parnas y Fruman conspiraron para contribuir con dinero extranjero, incluyendo al menos 1 millón de dólares de un empresario ruso no identificado a candidatos para cargos federales y estatales, para comprar influencia.

Señalaron, por separado, que donaron 325.000 dólares a un comité de acción política pro-Trump llamado America First Action en mayo de 2018, y el dinero se reportó falsamente como proveniente de una supuesta compañía de gas natural creada para ocultar su verdadera fuente, según la acusación.

Una acelerada investigación de juicio político de la Cámara de Representantes dirigida por los demócratas se centra en la solicitud del presidente republicano, durante una llamada telefónica el 25 de julio de este año, para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy investigue a Biden, el ex vicepresidente demócrata, que es uno de los principales candidatos para la nominación presidencial de su partido en 2020.

Los demócratas han acusado a Trump de presionar a un aliado extranjero vulnerable para investigar a un oponente político interno para su propio beneficio político.

Trump ha negado haber actuado mal y ha descrito la investigación de juicio político como una acción partidista.

ABC News también informó que se espera que Correia y Kakushkin sean presentados en un juzgado federal de Nueva York el jueves.