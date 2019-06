Argentina abre una investigación sobre apagón masivo

El gobierno argentino abrió una investigación para determinar la falla que causó el inédito apagón masivo que afectó al país sudamericano y al vecino Uruguay el domingo, aunque los resultados demorarán al menos 15 días.

En tanto, dispuso medidas de emergencia en el sistema de interconexión eléctrica para evitar un nuevo colapso.

“Hay dos cajas negras: la de Cammesa y la de Transener, el tema es que ambas tienen miles de datos para ser analizados”, explicó este domingo el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

El funcionario se refirió a las dos empresas responsables de la distribución de energía eléctrica cuyos informes aguarda el gobierno para determinar responsabilidades.

El apagón dejó sin servicio a 44 millones de personas en Argentina y 3,4 millones en Uruguay, en tanto también se registraron cortes aislados en Paraguay y sur de Brasil.

El corte se inició a las 07H07 del domingo y doce horas después comenzó a restablecerse el servicio en forma escalonada, aunque este lunes, feriado en Argentina, aún quedaban unos 30 mil usuarios sin electricidad en Buenos Aires, afectado por un temporal de lluvia.

El gobierno de Mauricio Macri recibió críticas por el colapso. Desde que asumió en diciembre de 2015 las tarifas eléctricas han aumentado casi un 1.000%, bajo el argumento de que el fuerte retraso de los valores impedía a las empresas realizar las inversiones necesarias para asegurar una adecuada calidad del servicio.

Medidas de emergencia

El gobierno, aún sin saber exactamente cuál fue la falla, dispuso una serie de medidas de emergencia para evitar otro apagón.

Así lo anunciaron este lunes por la tarde el Secretario de Recursos Naturales, Juan Garade, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Juan Luchilo, en una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda.

“Hoy entrarán en servicio las máquinas generadoras de encendido lento, y mañana (por el martes) el sistema estará a pleno”, explicó Garade.

En tanto y durante 15 días “se bajará la potencia del corredor Litoral, donde se originó la falla, para que no vuelva a suceder y poder evaluar mejor lo ocurrido”, indicó Luchilo.

Los cambios implicarán un costo adicional para el Estado que los funcionarios calcularon en 3,5 millones de dólares resultantes de reemplazar energía hidroeléctrica por energía térmica.

El apagón se produjo en un día en que se celebraron elecciones en cuatro provincias argentinas, una de ellas, Tierra del Fuego, en el extremo austral y que con 150.000 habitantes fue el único lugar del país que quedó a salvo del apagón.

Responsabilidades y sanciones

Pese a la catástrofe, no se reportaron víctimas ni incidentes.

“Hasta no tener el ciento por ciento de los factores evaluados no descartamos ninguna hipótesis, pero no vemos indicios que apunten a la posibilidad de un ciberataque o un sabotaje”, aseguró Pereyra.

Se sabe que el fallo se produjo en el sistema de transporte desde Yacyretá, la represa binacional entre Argentina y Paraguay.

Luchilo señaló que una vez conocidas las causas se determinarán “las responsabilidades de las generadoras, de las empresas de transporte, y eventualmente se aplicarán sanciones”.

Lopetegui, responsable del área de Energía aseguró que en estos último años las empresas “realizaron muchas inversiones y muy cuantiosas”. Sin embargo “las empresas tienen que presentar los informes y veremos qué ocurrió porque los resarcimientos deben pagarse”, advirtió.

“Dentro de lo técnico tenemos que saber por qué el sistema no actuó como actúa todos los días, porque fallas ocurren todos los días. Hay cero posibilidades de que se repita”, aseguró Lopetegui.

Críticas

El gobierno de Mauricio Macri, que buscará renovar su mandato por otros cuatro años en las presidenciales del 27 de octubre, recibió críticas por lo ocurrido.

“El incremento del precio de la energía en los últimos tres años es uno de los puntos que ha generado mayor descontento social”, señala un informe de Eurasia Group.

Recién hacia las 15H00 locales cuando el apagón llevaba casi ocho horas, Lopetegui brindó una conferencia de prensa para explicar lo que sucedía.

Previamente varios tuits del presidente Macri prometían soluciones: “Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible”, publicó un primer tuit de Macri cuando el apagón masivo llevaba más de tres horas.

Alberto Fernández, candidato a la presidencia junto a Cristina Kirchner como vice, criticó al gobierno y consideró que “hace falta sentido de la responsabilidad y conocimiento de lo que pasa en el país” para gobernar.

El domingo compartió un tuit de Macri del 2013 en donde afirmaba que los cortes de electricidad “son un símbolo del fracaso de la política energética”.