Apple reduce producción de tres nuevos modelos de iPhone: WSJ

Apple Inc. redujo las órdenes de producción en las últimas semanas para los tres modelos de iPhone lanzados en septiembre, informó el Wall Street Journal el lunes, citando fuentes.

De acuerdo con el informe de WSJ, la dificultad de la demanda de los nuevos iPhones y la decisión de Apple de ofrecer más modelos ha dificultado anticipar la cantidad de componentes y teléfonos que necesita la compañía.

Apple sorprendió a los inversores hace unas semanas con un pronóstico de ventas para el trimestre de Navidad por debajo de las expectativas de Wall Street, lo que llevó a ciertos proveedores a emitir advertencias que apuntaban a una debilidad en las nuevas ventas de iPhone.

El fabricante de pantallas Japan Display Inc. redujo su perspectiva para todo el año debido a la menor demanda de teléfonos inteligentes, mientras que el fabricante británico de chips IQE Plc dijo que espera una reducción sustancial en su desempeño financiero en el año en curso.

Lumentum Holdings Inc), las compañías de AMS AG que suministran a Apple el software necesario para su tecnología FaceID, también redujeron sus pronósticos.

Se espera que otro proveedor, Analog Devices Inc, informe los resultados del cuarto trimestre antes de que los mercados abran el martes.

Las acciones de Apple bajaron un 3,7 por ciento a 186,38 dólares el lunes, mientras que Lumentum, Skyworks Solutions Inc y Qorvo Inc. cayeron entre un 2,7 y un 6 por ciento.

Las previsiones han sido particularmente problemáticas para el iPhone XR, ya que Apple redujo su plan de producción hasta en un tercio de las 70 millones de unidades que algunos proveedores habían pedido que produjeran entre septiembre y febrero, informó WSJ.

La semana pasada, Apple informó a varios proveedores que había reducido su plan de producción nuevamente para el iPhone XR, dijo el Journal.

La compañía comenzó a vender su última generación de teléfonos, el iPhone XS y XS Max, en septiembre y el modelo XR en octubre.

Los analistas de Cowen & Co esperan un golpe modesto de los recortes de producción de iPhone en los fabricantes de chips de memoria como Western Digital Corp y Micron Technology Inc.

La corredora pronosticó un viento de frente de 10 centavos a Micron y un viento de frente de 15 centavos a Western Digital en el cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019 en versiones de iPhone más bajas.

Las acciones de Micron bajaron un 3,4 por ciento, mientras que Western Digital bajó un 1,7 por ciento.