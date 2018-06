Apple llega a acuerdo multianual con Oprah

Apple Inc. anunció el viernes un acuerdo multianual con Oprah Winfrey para crear una programación original.

"Juntos, Winfrey y Apple crearán programas originales que abarcan su incomparable capacidad de conectarse con las audiencias de todo el mundo", dijo Apple en un comunicado.

Se espera que Winfrey, de 64 años, una influyente productora de películas y televisión que también publica una revista, aparezca en la pantalla, dijo una fuente familiarizada con el acuerdo.

Apple no ha dicho cómo planea distribuir su programación, a lo que ha comprometido un primer billón de dólares. La asociación es el mayor acuerdo de contenido original alcanzado por Apple en la medida en que pretende competir con Netflix Inc, Amazon.com Inc y HBO de Time Warner.

Netflix, el principal proveedor de entretenimiento de transmisión en el mundo, también ha atraído a los prolíficos productores de televisión Ryan Murphy y Shonda Rhimes lejos de la televisión abierta.

Amazon dijo en noviembre que había comprado los derechos televisivos mundiales de "El señor de los anillos" y que produciría una serie de varias temporadas que explora nuevas historias que preceden al autor J.R.R. "La comunidad del anillo" de Tolkien. A principios de esta semana, Amazon también anunció un acuerdo de desarrollo con la productora de la actriz ganadora del Oscar Nicole Kidman para películas y televisión.

Otros proyectos que Apple ha anunciado incluyen una nueva versión de la serie de antología de ciencia ficción de Steven Spielberg "Amazing Stories", basada en las novelas de ciencia ficción "Foundation" de Isaac Asimov y un drama del director de cine de "La La Land" Damian Chazelle.

Según el acuerdo con Winfrey, ella seguirá siendo directora ejecutiva del canal de cable OWN, que lanzó en 2011 en sociedad con Discovery Inc. Winfrey extendió en diciembre su contrato con OWN hasta el 2025, dijeron OWN y Apple.

Según su contrato con OWN, Winfrey puede aparecer en la cámara en otras plataformas de forma limitada.

Conocida en los Estados Unidos por millones como primer nombre, Winfrey saltó a la fama como presentadora de su propio programa de televisión, usándolo para construir un imperio mediático que abarca la publicación de revistas, producción de películas y televisión, televisión por cable y radio satelital .

Nacida en la pobreza, es una de las mujeres más ricas del mundo y ha sido nominada para dos Premios de la Academia.

Un emotivo discurso de Winfrey en la ceremonia de premiación de los Golden Globes, en enero, desencadenó una campaña en línea para convencerla de postularse para el cargo de presidente de Estados Unidos en 2020.

Ella desestimó la idea y declaró a la revista InStyle, en una entrevista, que no está interesada.