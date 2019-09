Apple cambia algoritmos de búsqueda para ofrecer menos apps propias: NYT

Apple Inc, luego de un escrutinio antimonopolio en Europa y Estados Unidos, alteró el algoritmo de búsqueda de su App Store para que las propias aplicaciones de la compañía no dominen las primeras posiciones, informó el lunes el New York Times.

Apple se negó a comentar sobre el informe.

Apple hizo los ajustes en julio, informó el Times. El periódico realizó un análisis de seis años de resultados de búsqueda que mostraron que las propias aplicaciones de Apple ocupaban el primer lugar en al menos 700 términos de búsqueda en la tienda desde 2016. El periódico dijo que su análisis incluía clasificaciones de más de 1.800 aplicaciones específicas en 13 palabras clave desde 2013.

Después del cambio de software en julio, menos aplicaciones propias de Apple aparecieron en la parte superior de los resultados de búsqueda, dijeron ejecutivos al periódico. El Wall Street Journal también publicó un examen de las clasificaciones de la tienda de aplicaciones de Apple ese mes, con hallazgos similares de que las propias aplicaciones de Apple a menudo clasificaron altamente para los términos de búsqueda genéricos.

Apple dijo al Times que sus aplicaciones ocupaban los principales listados de búsqueda porque el algoritmo de la compañía fue diseñado para entregar múltiples aplicaciones del desarrollador en las que el usuario había expresado interés.

Por ejemplo, las búsquedas del juego Angry Birds pueden traer otros títulos del creador del juego, Rovio Entertainment. Las búsquedas de términos comunes como "música" o "podcast" mostrarían Apple Music o Apple Podcasts, junto con aplicaciones de Apple no relacionadas, lo que obligaría a los competidores de Apple a descender en las listas.

Bajo el estricto control de Apple, la App Store es la única forma de instalar software en el iPhone, pero Apple también compite con los desarrolladores en la tienda.

Las prácticas de la tienda de aplicaciones de la compañía han sido objeto de escrutinio antimonopolio en Europa, donde los reguladores holandeses están investigando si la empresa favorece sus propias aplicaciones, y las políticas también son objeto de una demanda civil.

El Departamento de Justicia de EE. UU. también está considerando una investigación de Apple, pero las autoridades no han revelado lo que podrían estar examinando.

Apple dijo al Times que realizó el cambio para ayudar a los usuarios a encontrar mejor las aplicaciones que están buscando.

"No hay nada en la forma en que ejecutamos la búsqueda en la App Store diseñada o destinada a impulsar las descargas de Apple de nuestras propias aplicaciones", dijo al Times Philip Schiller, vicepresidente senior de Apple que supervisa la App Store. "Presentaremos resultados basados en lo que creemos que quiere el usuario".