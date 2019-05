Anuncian posible cese al fuego entre Israel y milicia palestina

Las autoridades palestinas anunciaron que Hamas y la Jihad Islámica acordaron un alto el fuego con Israel, el lunes, tras un aumento en la violencia en la Franja de Gaza y en el sur de Israel durante los últimos días.

El acuerdo, alcanzado con la ayuda de la mediación egipcia, se inició a las 04:30 de la mañana (01:30 GMT), según dos funcionarios palestinos y una estación de televisión perteneciente a Hamas, los gobernantes islamistas de Gaza, impidiendo que la violencia se ampliara en un conflicto que ninguna de las partes parecía interesada en poner fin.

Hasta ahora el cese al fuego parece mantenerse. De esta manera finaliza una serie de enfrentamientos transfronterizos considerados los más graves durante meses.

La última ronda de enfrentamientos estalló hace tres días, y llegó a su punto máximo el domingo cuando cohetes y misiles de Gaza mataron a cuatro civiles en Israel. Las huelgas israelíes mataron a 21 palestinos, más de la mitad de ellos civiles, durante el fin de semana.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos apoya a Israel al 100%, ya que defiende a sus ciudadanos de los ataques con cohetes palestinos desde Gaza.

"Para el pueblo de Gaza, estos actos terroristas contra Israel no te traerán más que más miseria. Poner fin a la violencia y el trabajo por la paz, puede suceder", escribió Trump el domingo.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le ordenó al ejército mantener "ataques masivos" contra objetivos de Hamas en Gaza en los combates más mortíferos en la frontera en cinco años.

Militantes palestinos han disparado más de 600 cohetes y otros misiles contra Israel desde el viernes. Israel dice que el grupo militar más pequeño, la Jihad Islámica, disparó los cohetes, pero responsabiliza a Hamas, que controla Gaza.



El ejército israelí dice que los militantes palestinos han disparado casi 700 cohetes desde Gaza desde el viernes, y que las fuerzas israelíes han lanzado ataques contra 350 sitios utilizados por Hamas y la Jihad Islámica.



Un ataque aéreo israelí también mató a un comandante de Hamas, quien, según Israel, fue responsable de canalizar el dinero de Irán a los militantes.



La lucha actual aparentemente se inició cuando un francotirador de la Jihad Islámica hirió a dos soldados israelíes el viernes.



Los palestinos acusan a Israel de no haber implementado un acuerdo mediado por Egipto para aliviar su bloqueo de Gaza a cambio de detener los ataques con cohetes.



El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, emitió una declaración el domingo por la noche diciendo que su grupo militante "no está interesado en una nueva guerra" y dice que está listo "para regresar al estado de calma" si Israel "inmediatamente comienza a implementar entendimientos sobre una vida digna".



El analista israelí Neri Zibler dijo a I24 News que Netanyahu tampoco quiere una guerra con Hamas.



"Lo mejor es evitar las guerras innecesarias. Una guerra en la que te metes, no sabes cómo saldrás de ella. Una guerra en la que te vas y que probablemente llegará a una conclusión y nos llevará de vuelta al punto exacto. Estamos en este momento", dijo.



Una guerra de 50 días entre Israel y Hamas en 2014 mató a más de 2,200 palestinos y dejó barrios enteros en ruinas.



Los últimos combates se producen en la víspera del mes sagrado musulmán de Ramadán, y mientras Israel se prepara para las celebraciones del Día de la Independencia a finales de esta semana.



Israel también alberga el esperado concurso anual de canciones de Eurovisión en Tel Aviv a finales de este mes.