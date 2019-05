Anunciadas nominaciones a los premios Tony

PREMIOS TONY

Bryan Cranston, Annette Bening y Laurie Metcalf estuvieron entre los principales nominados a los premios Tony de Broadway, el martes, y el musical "Hadestown" obtuvo 14 nominaciones.

Cranston fue nominado por una adaptación de la película "Red", junto a Jeff Daniels por "To Kill a Mockingbird", pero ninguno de los dos recibió una nominación a mejor obra de teatro.

Bening fue reconocida por "All my sons" de Arthur Miller, mientras que Metcalf fue nominada por su papel de Hillary Clinton en "Hillary y Clinton".

Otros de los nominados a mejor musical fueron "Ain’t Too Proud - The Life and Times of the Temptations", "Beetlejuice", "The Prom" and "Tootsie".

Los postulados también incluyen "All My Sons", "The Boys in the Band", "Burn This", "Torch Song" y "The Waverly Gallery", una nominación a la veterana actriz Elaine May.

Glenda Jackson, en el papel principal en "King Lear", Ethan Hawke, Nathan Lane, Jim Parsons, Keri Russell, Kerry Washington, Daniel Radcliffe, Bobby Cannavale y John Lithgow no lograron ser nominados.

La edición 73 de los premios Tony, presentados por James Corden, tendrán lugar durante una ceremonia de gala transmitida en vivo por CBS el 9 de junio desde el Radio City Music Hall de Nueva York.

BARACK Y MICHELLE OBAMA/NETFLIX

La compañía de producción de Barack y Michelle Obama presentó el martes una amplia gama de programación que suministrará a Netflix Inc., incluyendo un drama de época ambientado en el mundo de la moda y una biografía sobre Frederick Douglass.

La serie, los documentales y las películas se estrenarán en el servicio de transmisión en los próximos años, según un comunicado de Higher Ground Productions, una compañía establecida por el ex presidente y la primera dama el año pasado.

La pizarra incluye un drama llamado "Bloom", una serie ambientada en el mundo de la moda posterior a la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Nueva York, que explora las barreras que enfrentan las mujeres y las personas de color.

Una serie para niños en edad preescolar llamada "Escuche sus verduras y coma a sus padres". Mientras fue primera dama, Michelle Obama abogó por hábitos saludables de alimentación para los niños.

LOVE SHACK

Kate Pierson, de The B-52's, celebró su cumpleaños 71 hace un par de días.

Catherine Elizabeth Pierson nació en Weehawken, Nueva Jersey, a poca distancia de la ciudad de Nueva York.

Despedimos con "Love Shack"...