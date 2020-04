Andrea Bocelli ofrece concierto de Pascua en vivo desde la catedral de Milán

El tenor italiano Andrea Bocelli ofrece un concierto en vivo este Domingo de Pascua en la Catedral de Milán (Italia) sin la presencia de público. El artista pretende unir a las personas aisladas por el brote del coronavirus en un espectáculo que busca ir más allá de un concierto convencional y convertirse en una gran oración multitudinaria.

“El Domo (la Catedral de Milán) estará completamente vacío. Esto, por si solo, ya hace que la situación sea anormal”, dijo a Reuters en una entrevista por Skype.

“Pero en este caso, y repito, ya que esto no será un concierto y no será una actuación, será una oración”, remarcó al tiempo que lo “importante” no será quién esté con él físicamente sino “espiritualmente en ese momento”.

Bocelli está acompañado únicamente por el organista de la catedral, Emanuele Vianelli, quien toca uno de los instrumentos más grandes del mundo. Está previsto que interpreten un repertorio de obras sagradas, incluida la Sancta Maria de Pietro Mascagni.

El concierto, organizado por invitación del alcalde de Milán y la Veneranda Fabbrica del Duomo, el organismo que se ocupa del desarrollo y la conservación de la catedral, se transmite a través del canal de YouTube de Bocelli a las 1700 GMT (1:00pm Hora del Este) este domingo 12 de abril.

Bocelli, cuya fundación personal ayuda a las personas que luchan contra la pobreza y el analfabetismo, dijo que, como todos los demás, estaba preocupado e inseguro sobre el futuro en un mundo al que el coronavirus está afectando.

“No estoy tan preocupado por el presente y no me siento tan preocupado por el virus en sí, sino por lo que sucederá después”, subrayó.