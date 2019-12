Analistas: Pompeo demarcó “límites” de política sobre Venezuela

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: POMPEO REACCIONES

INTRO TEXT: Analistas consultados por la Voz de América consideran que el discurso del secretario de Estado Mike Pompeo delimitó la política estadounidense sobre Venezuela. Los expertos consideran que, en la ruta de presión al gobierno en disputa de Maduro, deben participar otros actores.

INTRO SLUG: Analistas: Pompeo delimitó política sobre Venezuela

LIST NAMES / TIMES:

0:22-0:29

Mike Pompeo

Secretario de Estado EE.UU.

0:52-0:59

Michael Shifter

Analista. Dir. Diálogo Interamericano

1:01-1:16

Daniel Fisk

Analista. Exfuncionario del gobierno de EE.UU.

[[TRT= 1:40 ]]

[[OUTCUE: Jorge Agobian, VOA, Washington]]

STORY:

((Mike Pompeo

Secretario de Estado EE.UU.))

"Pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos".

((But we have learned from history that the risks of using military force are significant. So we’ve instead work to deprived Maduro and his cronies of oil revenue that goes, or that should go the Venezuelan people, but the regime’s pockets))

Según expertos, el más reciente discurso de Mike Pompeo acerca la política estadounidense sobre Venezuela tiene dos lecturas... Esto opina el analista Michael Shifter.

((Michael Shifter

Analista. Dir. Diálogo Interamericano))

"Tienen que usar el poder que tiene Estados Unidos con ciertos límites".

((Mike Pompeo

Secretario de Estado EE.UU.))

Entonces, en cambio, trabajamos para privar a Maduro y sus compinches de los ingresos petroleros que van, o que deberían ir al pueblo venezolano, y no a los bolsillos del régimen".

((So we’ve instead work to deprived Maduro and his cronies of oil revenue that goes, or that should go the Venezuelan people, but the regime’s pockets))))

((Michael Shifter

Analista. Dir. Diálogo Interamericano))

"Hay que buscar los instrumentos adecuados para impulsar una transición democrática en Venezuela".

Sobre los resultados de la presión diplomática y económica de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la opinión de Shifter contrasta con la de Daniel Fisk, exfuncionario del gobierno estadounidense.

((Michael Shifter

Analista. Dir. Diálogo Interamericano))

"La expectativa, la esperanza, es que en algún momento van a funcionar pero hasta ahora no hay ninguna señal de que están funcionando en cuanto a debilitar mucho al régimen, o cambiar al régimen".

((Daniel Fisk

Analista. Exfuncionario del gobierno de EE.UU.))

"Creo que las herramientas de la política que ha implementado la administración Trump se han implementado de la manera más efectiva posible. Lo que entiendo es que continúan buscando oportunidades para presionar a Maduro y a los que lo rodean, pero también necesitamos más apoyo de otros en el hemisferio".

((I think that the policy tools that the Trump administration has put in place, have been put in place as effectively they can, as I understand they continue to look for opportunities to aply pressure to Maduro and those arround him, but also we need more support from others in the hemisphere))

Pompeo aseguró que Washington confía en que el objetivo de su política sobre Venezuela está cerca, pero que aún, todas las cartas están sobre la mesa. Maduro, por su parte, asegura que ningún gobierno extranjero logrará sacarlo del poder.

Jorge Agobian, VOA.