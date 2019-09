Amenaza nuclear mundial la más alta desde crisis de misiles cubanos

Los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza el martes en Nueva York, deben hacer del control de armas nucleares una prioridad según un grupo de más de cien figuras políticas, militares y diplomáticas de Europa y Rusia.

El grupo emitió una declaración conjunta advirtiendo que los riesgos de accidente nuclear, juicio erróneo o error de cálculo no han sido mayores desde la crisis de los misiles cubanos de 1962.

Su declaración sigue a la terminación formal el mes pasado de las Fuerzas Nucleares Intermedias (Tratado INF) entre Estados Unidos y Rusia. Washington acusó a Moscú de violar el tratado y argumentó que el acuerdo estaba desactualizado ya que debería incluir a otros estados con armas nucleares como China.

Este mes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país comenzaría a construir nuevos misiles previamente prohibidos bajo el Tratado INF, pero no los desplegaría a menos que Estados Unidos lo hiciera primero.

A medida que aumentan los riesgos, las Naciones Unidas deben liderar el control global de armas, dice el ex secretario de Defensa británico Des Browne, quien ahora es presidente de la European Leadership Network, que coordinó la declaración.

"En particular, la arquitectura de control de armas de la que hemos dependido durante décadas se está erosionando. Y para complicar aún más las cosas, se están desarrollando nuevas tecnologías, que entremezcladas con armas nucleares están generando no solo capacidad no regulada, sino riesgos que nunca antes habíamos visto", dice Browne.

Esas armas incluyen misiles hipersónicos, que se están desarrollando en Rusia, Estados Unidos, China y Australia. Las armas pueden viajar a más de 25 veces la velocidad del sonido y supuestamente pueden evadir todos los sistemas de defensa.

Cada vez más países buscan desarrollar sus propios sistemas de misiles. Tres décadas después del final de la Guerra Fría, Europa sigue en primera línea, dice Browne.

“Desde una perspectiva europea, el deterioro de la confianza entre Occidente y Rusia en el sentido más amplio y la eliminación de esta arquitectura, que ha sucedido sistemáticamente durante la última década más o menos, genera preocupaciones particulares para nosotros porque vivimos en un entorno en el que noventa por ciento de las armas nucleares del mundo están almacenadas o desplegadas", señala el experto.

La declaración advierte que no solo está en riesgo la seguridad europea. Corea del Norte ha aumentado su arsenal nuclear, mientras que las tensiones están aumentando entre la India y Pakistán. Y el acuerdo nuclear de Irán de 2015 está en peligro de colapsar luego de la retirada de Estados Unidos el año pasado.

La declaración conjunta insta al liderazgo en el control de armas.

“Simplemente coaccionar a un adversario no restaurará la estabilidad. Las apelaciones políticamente poco realistas para un comportamiento transformado no generarán confianza. Una carrera armamentista acelerada hace que tanto la confianza como los comportamientos más seguros sean difíciles de lograr", dice el comunicado.

Agrega que es posible negociar con los adversarios sin tolerar un comportamiento inaceptable, y que los líderes deben volver a aprender las habilidades de las últimas décadas para encontrar formas de reducir los riesgos nucleares compartidos en ausencia de una confianza más amplia.

Los signatarios instan a Estados Unidos y Rusia a buscar nuevos enfoques para abordar el desarrollo de nuevas armas; y declarar que China y otros estados con armas nucleares deberían promover el trabajo sobre la estabilidad estratégica. En el entorno geopolítico actual, llegar a un acuerdo en la ONU no será fácil.