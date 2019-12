Hong Kong: Ambiente poco festivo ante llegada de Año Nuevo

Como habían anunciado, los manifestantes en Hong Kong comenzaron a marchar esta víspera de año nuevo por los centros comerciales de la ciudad exhortando a todos a no abandonar la lucha por la democracia en el 2020.

Hong Kong finalizará 2019 con múltiples marchas destinadas a interrumpir las festividades y las compras en el centro financiero asiático, que ha visto un aumento en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes durante la época navideña.

La agencia Reuters reportó que a la caída de la noche de este 31 de diciembre, decenas de manifestantes dejaron caer flores cerca de la estación del metro de Prince Edward, escenario de algunos de los choques más violentos con la policía a mediados del año.

Mientras tanto, en diversos puntos de la ciudad, las fuerzas de seguridad se mantenían atentas para responder a cualquier señal de disturbio.

Los manifestantes planeaban una cadena humana gigantesca para más tarde en la noche y eventos denominados "Suck the Eve" y "Shop With You" en el distrito de fiestas de Lan Kwai Fong, en el pintoresco puerto de Victoria y centros comerciales populares.

Muchas calles estaban decoradas con luces y adornos de navidad y Año Nuevo, pero el ambiente no lucía muy festivo bajo la constante vigilancia de los policías antidisturbios.

Algunos manifestantes declararon a Reuters que no sentían el espíritu de celebrar la llegada del Año Nuevo.

Una marcha a favor de la democracia el 1 de enero recibió permiso de la policía y comenzará desde un gran parque en la bulliciosa Causeway Bay y finalizará en el distrito central de negocios.

Las protestas comenzaron en junio en respuesta a un proyecto de ley ahora retirado que habría permitido extradiciones a China continental, donde los tribunales están controlados por el Partido Comunista, y se han convertido en un movimiento más amplio a favor de la democracia.

(Con información de Reuters)