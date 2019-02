The Washington Post: Amazon reconsidera la sede de Nueva York sobre la oposición local

Amazon.com Inc. está reconsiderando ubicar parte de su nueva sede en Nueva York debido a la oposición local, informó el Washington Post el viernes, citando a dos personas familiarizadas con el pensamiento del minorista.

La compañía aún no había comprado ni arrendado ningún terreno para el proyecto allí, lo que facilitaría el desguace de sus planes, dijeron al Post las personas no identificadas, propiedad del Director Ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.

Los ejecutivos de Amazon han tenido discusiones internas recientemente para reevaluar la situación en Nueva York y explorar alternativas, informó el Post.

La segunda sede central, que Amazon llamó HQ2, atrajo a 238 propuestas de toda América del Norte en una guerra de ofertas de un año de duración.

Amazon terminó el frenesí dividiendo el botín entre las dos ciudades más poderosas de la costa este de Estados Unidos y ofreciendo un premio de consolación de un centro de 5,000 personas en Nashville, Tennessee.

Al comienzo de su búsqueda el año pasado, Amazon dijo que estaba buscando un entorno favorable para los negocios. La compañía dijo que recibirá incentivos basados en el desempeño de $ 1,525 mil millones del estado de Nueva York, incluyendo un promedio de $ 48,000 por cada trabajo que genere.

También puede solicitar otros incentivos fiscales, como el Programa de Reubicación y Asistencia de Empleo de la Ciudad de Nueva York, que ofrece beneficios fiscales que pueden ascender a $ 900 millones en 12 años. El beneficio que realmente obtendría la compañía no estaba claro.

Google, de Alphabet Inc, dijo en diciembre que invertiría más de mil millones de dólares en un nuevo campus en Nueva York, convirtiéndose en la segunda compañía de tecnología en elegir la capital financiera de Estados Unidos para expandirse y crear miles de empleos.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sus acciones cayeron alrededor de un 2 por ciento el viernes.

En noviembre, Amazon dijo que se diversificaría de su base de operaciones en Seattle con planes para crear más de 25,000 empleos tanto en la ciudad de Nueva York como en un área a las afueras de Washington, D.C.

El minorista en línea más grande del mundo planea gastar $ 5 mil millones en los dos nuevos desarrollos en Long Island City, en el condado de Queens, Nueva York, y en Arlington, Virginia, y espera obtener más de $ 2 mil millones en créditos fiscales e incentivos con planes para solicitar Más.

Amazon ha enviado volantes a los residentes de Queens que promocionan los beneficios económicos de su expansión en Nueva York, tratando de contener la oposición de algunos legisladores locales que dijeron que Amazon recibió demasiados impuestos y otros beneficios.

Algunos residentes en el rápidamente transformado vecindario de Long Island City a través del East River desde los rascacielos del centro de Manhattan se han opuesto enérgicamente al plan de Amazon. Dicen que temen estaciones de metro más abarrotadas, un sistema de alcantarillado sobrecargado y aumentos en el alquiler que expulsarían a los residentes de larga data.

"Me encantaría no tenerlos", dijo Terri Gloyd, copropietaria de LIC Corner Cafe. "Creo que la mayoría del vecindario no los ha querido aquí". Ella dijo que sus vecinos podrían haber dado una bienvenida más cálida a la perspectiva de Amazon si el paquete de subsidios no hubiera sido tan grande.

Un crítico del plan, el legislador de Queens, el senador Michael Gianaris, fue designado para formar parte de un panel del senado estatal que tiene el poder de bloquear el campus de Amazon, informaron los medios locales, incluido el New York Times.

El presidente del consejo municipal, Corey Johnson, dijo a la radio local que está buscando subsidios para Amazon y que el plan aún no es definitivo. Un punto de discusión podría ser la oposición de Amazon a los sindicatos.

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, cuyo distrito abarca partes de Queens y el Bronx, también criticó a Amazon.

En una señal de oposición, los artistas pintaron con aerosol el logotipo de Amazon, escrito “AMAZNO”, en las calles cercanas al sitio propuesto.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, apoyan el plan de Amazon.