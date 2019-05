Amazon quiere comprar Boost de T-Mobile, Sprint

Amazon.com Inc está interesada en comprar el servicio inalámbrico prepago de teléfonos celulares Boost Mobile de las empresas estadounidenses T-Mobile US Inc y Sprint Corp, dijeron el jueves dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Amazon está considerando comprar Boost principalmente porque el acuerdo le permitiría usar la red inalámbrica de T-Mobile durante al menos seis años, dijo una de las fuentes. Amazon también estaría interesada en cualquier espectro inalámbrico que pudiera ser desinvertido, indicó la fuente.

Amazon declinó hacer comentarios. T-Mobile y Sprint no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

No quedó inmediatamente claro por qué el minorista en línea más grande de EE. UU. querría la red inalámbrica y el espectro.

Pero Amazon, que comenzó su negocio mediante la venta de libros, tiene una larga historia de exploración de nuevas empresas, como hacer programas de televisión originales para los miembros de Amazon Prime. Ahora es una de las compañías de tecnología Big Four junto con Alphabet Inc, Apple Inc y Facebook Inc, y es un proveedor líder de servicios en la nube.

El Departamento de Justicia de los EE. UU. tendría que examinar al comprador de un activo cedido para garantizar que siga siendo viable y preservar la competencia.

Los operadores también están considerando desinvertir el espectro inalámbrico, u ondas aéreas que transportan datos, con el fin de impulsar la fusión.

La fusión, si se aprueba, dejaría a los Estados Unidos con tres operadores inalámbricos en lugar de cuatro. Algunos defensores de los consumidores han expresado su preocupación de que la fusión podría elevar los precios para los usuarios inalámbricos y han pedido un competidor adicional.

La venta de Boost podría alcanzar los $ 3 mil millones, dijeron a Reuters fuentes relacionadas al tema.