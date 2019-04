"Amazing Grace": estrenos de la semana en EE.UU.

THE BEST OF ENEMIES

Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en EE.UU.

Basada en una historia real, "The best of enemies" se centra en la relación entre Ann Atwater, una activista de los derechos civiles, y C.P. Ellis, un líder local del Ku Klux Klan y la lucha por la integración racial de escuelas en Durham, Carolina del Norte, durante 1971.

Con las actuaciones de Taraji P. Henson y Sam Rockwell, dirigidos por Robin Bissell.

PET SEMATARY

Una pareja se muda de Boston a Maine con sus dos hijos pequeños y pronto descubre un misterioso cementerio escondido en el bosque cerca de su nuevo hogar.

Una serie de hechos trágicos provocan una peligrosa reacción en cadena que desata horribles consecuencias.

Actúan Jason Clarke, John Lithgow, Hugo y Lucas Lavoie.

SHAZAM!

Billy Batson, un joven de 14 años se convierte en un superhéroe adulto gritando ¡SHAZAM!

Con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Grace Fulton bajo la dirección de David Sandberg.

AMAZING GRACE

Y se estrena el documental que presenta la grabación en vivo del álbum “Amazing Grace”, de Aretha Franklin, en The New Bethel Baptist Church en Watts, Los Ángeles, en enero de 1972.