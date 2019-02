América Ferrera vuelve como Astrid en "How to train your dragon"

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

Lo que comenzó como una amistad entre un adolescente vikingo y un dragón se ha convertido en una trilogía épica.

En este capítulo de ”How to train your dragon: the hidden world”, Hiccup y Toothless finalmente descubrirán sus verdaderos destinos.

Con las voces de Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera, Craig Ferguson y Kristen Wiig.

FIGHTING WITH MY FAMILY

Comedia basada en una historia real de aficionados a la lucha libre. Paige y su hermano Zak tienen la oportunidad única de intentar ingresar al nivel profesional.

Pero solo Paige gana un lugar en el programa de entrenamiento competitivo y debe dejar a su familia y enfrentarse a este nuevo mundo.

La experiencia de Paige la empuja a profundizar, luchar por su familia y, finalmente, demostrarle al mundo que, lo que la hace diferente, es lo que la puede convertir en una estrella.

Actúan Dwayne The Rock Johnson, Nick Frost, Vince Vaughn y Kimberly Matula.

RUN THE RACE

Dos hermanos se sacrifican por un mañana mejor. Tras recuperarse de la muerte de su madre y del abandono de su padre, Zach encuentra la gloria en el campo de fútbol, en pos de una beca universitaria y la posibilidad de irse a otro lugar.

Actúan Frances Fisher, Kristoffer Polha, Mario Van Peebles y Evan Hofer.