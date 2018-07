Aliados de la OTAN defienden gasto militar nacional

Los aliados europeos de la OTAN están rechazando las críticas de Estados Unidos de que no están gastando lo suficiente en defensa, ya que el presidente Donald Trump aumenta la presión antes de una cumbre de la organización la próxima semana.

Antes del encuentro del 11 y 12 de julio en Bruselas, Trump envió una carta a Noruega y otros aliados exigiendo que aumenten los gastos.

Después de que Rusia se anexó la península de Crimea en Ucrania, los aliados de la OTAN acordaron en 2014 poner fin a los recortes presupuestarios de defensa, comenzar a gastar más a medida que crecían sus economías y avanzar hacia una meta del 2 por ciento del PIB en una década.

En un correo electrónico a The Associated Press el martes, el ministro de Defensa noruego, Frank Bakke-Jensen, dijo que "Noruega mantiene su decisión de la Cumbre de la OTAN en 2014 y está dando seguimiento a esto".

Noruega ha gastado "mucho más allá" del objetivo de la OTAN para gastos en nuevos equipos militares, agregó.

La próxima reunión es la primera gran cumbre desde el encuentro del Grupo de los Siete en Canadá el mes pasado, y los funcionarios de la OTAN están preocupados de que las divisiones transatlánticas sobre aranceles comerciales y la retirada de Estados Unidos del acuerdo climático mundial y el acuerdo nuclear de Irán podrían socavar la unidad de la alianza .

En la carta a la primera ministra noruega Erna Solberg, fechada el 19 de junio y vista por AP, Trump escribió que a pesar del importante papel de su país en la alianza, Noruega "sigue siendo el único aliado de la OTAN que comparte una frontera con Rusia que carece de un plan creíble para gastar 2 por ciento de su producto interno bruto en defensa ".

En una línea repetida en una carta similar a Bélgica, Trump dijo que "será cada vez más difícil justificar ante los ciudadanos estadounidenses por qué algunos países continúan incumpliendo nuestros compromisos colectivos de seguridad colectiva".

Trump confrontó a sus contrapartes de la OTAN el año pasado, reprendiéndoles públicamente por no gastar lo suficiente y alegando que deben dinero a EE.UU. Cuando llegó a la presidencia por primera vez, incluso sugirió que Estados Unidos, que es sin lugar a dudas el aliado más poderoso de la OTAN, podría no proteger a los países que no aumentan el gasto en su propia defensa.

El primer ministro belga, Charles Michel, restó importancia a la carta que recibió y dijo que era "típica" de los tipos de cosas que se envían antes de las reuniones como la cumbre de la OTAN.

"No estoy demasiado intimidado por este tipo de correo", dijo al margen de una cumbre de la Unión Europea el viernes pasado.

Michel dijo que Bélgica está haciendo su parte en la defensa de la alianza.

"Participamos en muchas operaciones militares con nuestros aliados de la OTAN y es este gobierno el que decidió poner fin a la reducción sistemática de los gastos de defensa", dijo.

A pesar de la retórica política, la cifra del 2 por ciento no se refiere al gasto en la OTAN y nadie debe dinero a la alianza ni a ningún aliado. El reclamo de Trump se refiere al tamaño de los presupuestos nacionales de defensa.

Otros factores que las naciones toman en consideración al considerar el reparto de la carga son la cantidad de dinero gastada en equipo militar nuevo y las contribuciones a las operaciones de la OTAN.

Pero EE.UU. gasta más en defensa que todos los demás combinados: 3,61 por ciento del PIB en 2016, o alrededor de $ 664 mil millones. Eso es aproximadamente dos tercios del gasto total en los presupuestos nacionales, de acuerdo con las estimaciones de la OTAN.

Trump argumenta que se hizo una promesa y debe mantenerse. Otras naciones argumentan que la promesa del 2 por ciento es solo una guía.

"Se puede pedir a 10 abogados que den una interpretación legal a ese documento y tendrá, supongo, 10 interpretaciones diferentes. Y luego puedes pagarle a 10 abogados más para que te proporcionen una nueva interpretación ", dijo el mes pasado el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"Este documento no es un documento legal. Es un documento político con un compromiso político ".