Aliado de Trump dice que rechaza el acuerdo de Mueller

Un socio del agente político Roger Stone, un aliado desde hace mucho tiempo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que rechazará lo que afirma que es un acuerdo de culpabilidad ofrecido por el abogado especial que investiga la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Jerome Corsi, un comentarista de derecha, conocido por promover teorías de conspiración, dijo que la oficina del asesor especial Robert Mueller quería que se declarara culpable de un delito grave por proporcionar información falsa a sabiendas y a cambio de una sentencia más leve.

El tema de las conversaciones de culpabilidad fueron dos intercambios de correo electrónico separados, de 2016, en los que Stone y otro asociado alentaron el contacto con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, según Corsi, quien dijo que nunca se ha comunicado con Assange.

Patrocinado

Corsi dijo que se había olvidado de los correos electrónicos cuando inicialmente le dijo al equipo de Mueller que nunca había intención de contactar a Assange. Dijo que Mueller le permitió enmendar su testimonio para reflejar el contenido de los correos electrónicos.

“Ahora me quieren cobrar por algo que me permitieron enmendar. Eso no es justo ", dijo Corsi, quien le dijo a los medios de comunicación la semana pasada que estaba en plática con Mueller. "No entré para engañarlos".

Daniel Goldman, un ex fiscal federal, dijo que era poco probable que Mueller acusara a Corsi solo por una situación en la que modificó sus declaraciones para reflejar las comunicaciones memorizadas en correos electrónicos que, al principio, dijo que no recordaba.

"La única manera de llegar al punto en que lo acusas es si tienes mucha más evidencia", dijo Goldman. "Hay más de lo que él está describiendo".

Peter Carr, un portavoz del consejo especial, declinó hacer comentarios.

Stone le dijo a Reuters el lunes que creía que su correo electrónico de él era un mensaje en el que instaba a Corsi a conseguir un socio suyo que vivía en el Reino Unido para analizar tres temas, uno de los cuales visitaba a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres.

Los fiscales de Mueller han interrogado a varios asociados de Stone como parte de su investigación. Están examinando si Stone tuvo acceso anticipado a correos electrónicos pirateados por el Partido Demócrata y la cuenta de John Podesta, presidente de la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton, y si los obtuvo y luego los publicó Wikileaks.

Stone ha negado tener acceso anticipado a los correos electrónicos, que según los funcionarios de EE. UU. fueron pirateados por la inteligencia rusa y lanzados por Wikileaks semanas antes de las elecciones de 2016.

Corsi, quien proporcionó investigación a Stone durante la campaña, dijo en una transmisión en vivo publicada en YouTube, a principios de este mes, que esperaba que Mueller lo acusara penalmente.