Alemania anula aprobación para venta de armas a Arabia Saudí

El gobierno alemán dice que ha detenido las exportaciones de armas previamente aprobadas a Arabia Saudí en medio de las consecuencias por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.



Alemania dijo hace un mes que no aprobaría ninguna exportación nueva de armas al reino, pero dejó abierto lo que sucedería con los contratos ya aprobados.



El ministerio de Economía de Alemania supervisa la autorización de exportación de armas. El portavoz del ministerio, Philipp Jornitz, dijo el lunes que "el gobierno alemán está trabajando con aquellos que tienen autorizaciones válidas con el resultado de que actualmente no hay exportaciones (de armas) de Alemania a Arabia Saudí ''.



También el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que Berlín prohibió a 18 ciudadanos saudíes ingresar a la zona Schengen sin fronteras de Europa porque se cree que están relacionados con el asesinato de Khashoggi. Heiko Maas dijo que todavía hay "más preguntas que respuestas''.



Maas dijo a periodistas en Bruselas el lunes que Alemania hizo la prohibición en estrecha coordinación con Francia, que forma parte del área de Schengen, y Gran Bretaña, que no lo es.



En Berlín, su oficina dijo que no pueden revelar los nombres de los saudíes prohibidos de entrar a la zona de Schegen debido a las protecciones de privacidad alemanas.