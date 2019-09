Airbnb capacitará voluntarios para una investigación científica sabática

Airbnb ofrece a un puñado de personas preocupadas por el medio ambiente la oportunidad de participar en investigaciones científicas sobre cómo ayudar a preservarlo durante un viaje con todos los gastos pagados a la Antártida.

El proyecto, llamado “Antártico Sabático”, dará a cinco personas la oportunidad de estudiar qué tanto se han infiltrado los microplásticos en la región. Durante más de un mes, a partir de diciembre, recibirán capacitación en trabajos de laboratorio en Chile, recolectarán muestras de nieve en la Antártida, escalarán glaciares clave e incluso visitarán el Polo Sur.

La científica Kirstie Jones-Williams, que ayudará a capacitar y guiar a los investigadores voluntarios, dice que el objetivo del programa no es crear más científicos, sino más embajadores globales sobre los peligros de la contaminación y más.

“La ciencia en sí misma que estamos haciendo no es suficiente”, dijo a The Associated Press en una entrevista reciente. “En realidad, una de las mayores amenazas para nuestro tipo de entorno natural no es necesariamente la falta de información que tenemos ... sino más bien la privación de derechos que puede ocurrir con los responsables políticos y la apatía y la fatiga ecológica”.

“Una de las cosas principales es conseguir que un grupo de personas puedan llevar los mensajes que aprendemos a sus respectivos países”, dijo.

Es la segunda oferta en el programa sabático de Airbnb, que ofrece a sus usuarios la oportunidad de tomarse el tiempo para hacer algo más que ver los lugares de interés, pero en realidad hacer algo bueno. A principios de este año, la compañía seleccionó a cinco personas para pasar tres meses en Grottole, en el sur de Italia, para ayudar a preservar la forma de vida en la ciudad, que está en peligro de desaparecer.

Chris Lehane, de Airbnb, dice que los dos años sabáticos son parte del objetivo más amplio de la compañía de viajes más ecológicos y crear conciencia sobre la huella global del turismo.

“Airbnb no va a resolver el cambio climático, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que podamos y usar nuestra capacidad para ayudar a dar pasos adelante”, dijo Lehane, vicepresidente senior de políticas y comunicaciones globales.

No se requieren antecedentes científicos para ser seleccionados para el viaje a la Antártida: sin embargo, el amor por el medio ambiente y la capacidad de completar algunas de las tareas físicas, como la recolección de muestras, la escalada de glaciares y el frío amargo, es primordial.

“Es difícil trabajar en ambientes fríos, por lo que las personas que tal vez trabajan bien bajo presión, funcionen bien cuando están cansados, eso es realmente clave”, dijo Jones-Williams, y agregó que requieren de personas que sepan hacer preguntas y con mucha hambre de sacar todo lo que puedan de esta experiencia.

Los cinco seleccionados se quedarán en Airbnb en Chile para su entrenamiento durante aproximadamente dos semanas y se quedarán en un campamento provisto por Antarctic Logistics & Expeditions en la Antártida durante aproximadamente una semana.

Airbnb se asociará con Ocean Conservancy para utilizar la investigación para la promoción.

Nick Mallos, biólogo conservacionista y especialista en desechos oceánicos de Ocean Conservancy, lo calificó como una “oportunidad increíble” y señaló que el grupo ha trabajado durante mucho tiempo con “voluntarios de ciencia ciudadana” para ayudar a limpiar el medio ambiente.

“Hemos visto el poder de cuando usted capacita y capacita a las personas para realizar ciencias, pueden generar información y datos invaluables que finalmente pueden formar soluciones”, concluyó.