Ataque a oficina de ONG Save the Children en Afganistán

Hombres armados atacaron el miércoles una oficina de la ONG Save the Children en la ciudad afgana de Jalalabad y combatían contra las fuerzas de seguridad que rodeaban el edificio, hiriendo al menos a 11 personas, dijeron responsables.

El ataque comenzó cuando un suicida explotó un coche bomba fuera de la oficina, seguido por la entrada de hombres armados en el complejo y combates contra las fuerzas especiales del país, dijo un portavoz del Gobierno en la provincia oriental.

“Ha habido una explosión y el objetivo era Save the Children”, dijo el portavoz Attaullah Khogyani. “Los atacantes entraron en el complejo y los combates continúan”, añadió.

El director del organismo provincial de sanidad dijo que 11 personas heridas habían sido llevadas al hospital.

“Una explosión sacudió la zona y justo después niños y personas comenzaron a huir”, dijo Ghulam Nabi, que cerca cuando explotó la bomba. “Vi un vehículo que prendió fuego y luego comenzó un tiroteo”, dijo.

No hubo una reivindicación inmediata de la autoría del ataque, pero los talibanes, que buscan volver a imponer la norma islámica tras su derrocamiento en 2001, emitieron un comunicado en el que negaron su implicación.

Hay otras ONG y oficinas del Gobierno en la zona, en la que las fuerzas especiales evacuaron gente mientras intercambiaban disparos con los atacantes.

“Estamos desolados por las noticias de que nuestra oficina de Save the Children en Jalalabad, Afganistán, fuera atacada esta mañana cuando unos hombres armados entraron en el edificio a las 9 AM hora local”, dijo un portavoz de Save the Children en un comunicado enviado por correo electrónico.

Jalalabad es la capital de la provincia de Nangarhar, en la porosa frontera con Pakistán, y ha sido un bastión para el Estado Islámico, que ha crecido hasta ser uno de los grupos más peligrosos del país desde que apareció en 2015.

El ataque en Jalalabad se produce días después de que los talibanes atacasen el Hotel Intercontinental de Kabul, matando al menos a 20 personas, entre ellas 13 extranjeros.