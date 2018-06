Aeropuerto de Orlando exigirá escaneo facial a todos los pasajeros

El aeropuerto más activo de Florida se convertirá en el primero de Estados Unidos en requerir un escaneo facial de los pasajeros en todos los vuelos internacionales que llegan y salen, incluidos los ciudadanos estadounidenses, según los funcionarios allí.

El esperado anuncio el jueves en el Aeropuerto Internacional de Orlando alarma a algunos defensores de la privacidad que dicen que no existen reglas formales para manejar los datos recabados de los escaneos, ni directrices formales sobre lo que debería suceder si un pasajero es impedido de abordar.

Los aeropuertos de Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Miami, Nueva York y Washington ya usan escaneos faciales para algunos vuelos internacionales que parten, pero no involucran a todos los viajeros internacionales en los aeropuertos como lo haría la expansión del programa en Orlando.

La imagen del escaneo facial se compara con una base de datos biométrica del Departamento de Seguridad Nacional que tiene imágenes de personas que deberían estar en el vuelo, con el fin de verificar la identidad del viajero.

Los ciudadanos de EE.UU. en estos aeropuertos pueden optar por no participar, pero la agencia "no parece estar haciendo un trabajo adecuado para que los estadounidenses sepan que pueden optar por no participar", dijo Harrison Rudolph, un asociado del Centro de Privacidad; Tecnología en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Los ciudadanos estadounidense en el aeropuerto de Orlando podrán optar por no participar como en los otros aeropuertos si no quieren proporcionar su fotografía, dijo en un correo electrónico Jennifer Gabris, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, un aviso sobre un posible cambio de regla para el programa establece que "EE.UU. puede requerir que los ciudadanos proporcionen fotografías al entrar o salir de Estados Unidos".

El Aeropuerto Internacional de Orlando tuvo alrededor de seis millones de pasajeros internacionales el año pasado.