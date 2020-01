Delta y American Airlines suspende vuelos entre EE. UU. y China por coronavirus

Las aerolíneas Delta Air Lines Inc y American Airlines Group Inc suspendieron temporalmente todos los vuelos de EE. UU. hacia China después de que el Departamento de Estado publicó un aviso de no viajar al país asiático basado en las preocupaciones sobre el coronavirus.

Estados Unidos informó a los ciudadanos el jueves que no viajen a China debido a una epidemia que ha infectado a casi 10.000 personas y ha sido declarada una emergencia global.

Los pilotos y las azafatas han estado exigiendo a las aerolíneas que detengan los vuelos al país, y los pilotos de American Airlines presentaron una demanda el jueves en busca de una detención inmediata.

"La decisión de presentar una demanda se tomó por preocupación por la seguridad de nuestros pilotos", dijo Dennis Tajer, portavoz de la Asociación de Pilotos Aliados, que representa a los pilotos estadounidenses.

Hasta el jueves, United Airlines Holdings Inc aún planeaba operar algunos vuelos desde San Francisco, incluso después de que su sindicato de pilotos les dijo a sus miembros que se les permitiría abandonar su viaje sin pago si les preocupaba volar al país.

Delta y American habían anunciado horarios más ligeros a China a principios de esta semana.

El viernes, American dijo que las operaciones hacia y desde China se suspenderían a partir del viernes hasta el 27 de marzo. Continuará volando a Hong Kong.

Delta dijo que su último vuelo con destino a China que saldrá de Estados Unidos partirá el lunes 3 de febrero, y el último vuelo de regreso de Estados Unidos partirá de China el 5 de febrero.

La suspensión de Delta durará hasta el 30 de abril.