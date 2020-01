Adam Sandler hará más películas para Netflix

MURDER MYSTERY

El actor Adam Sandler llegó a un acuerdo con Netflix para hacer cuatro nuevas películas para el servicio de transmisión.

Sandler, ex miembro del elenco de "Saturday Night Live", desarrolló una carrera actoral en películas como "Grownups" y "The Water Boy".

"Murder Mystery", coprotagonizada por Jennifer Aniston, fue clasificada como el título más popular del servicio de transmisión en los Estados Unidos en 2019. Es una de las seis películas y un especial de comedia que Sandler ha realizado para Netflix con su compañía Happy Madison Productions desde 2015.

Netflix cuenta con películas originales como las de Sandler para competir con nuevos rivales, en particular Walt Disney Co, que ha estado eliminando sus películas de Netflix y llevándolas a su propio servicio de transmisión Disney +.

AMERICAN FACTORY

La compañía de producción del expresidente de EE. UU. Barack Obama y su esposa Michelle Obama está nominada al Oscar por "American Factory", un documental sobre los trabajadores de una fábrica en Ohio adquirida por un multimillonario chino.

"American Factory" es la primera producción de Higher Ground Productions, que los Obama fundaron en 2018 como parte de un acuerdo para proporcionar programación a Netflix.

"American Factory" competirá, entre otras, con "The Cave", un documental sobre genocidio en Siria; y "The Edge of Democracy" sobre el desmoronamiento de dos presidencias brasileñas.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Brad Pitt es un fuerte candidato al Oscar como actor de reparto por "Once Upon a Time in Hollywood". Su actuación como el doble acrobático Cliff Booth en la película de Quentin Tarantino ya le ha valido un Globo de Oro y un Screen Actors Guild.

"Once Upon a Time..." obtuvo 10 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, director y mejor actor para el coprotagonista de Pitt, Leonardo DiCaprio.

DOLOR Y GLORIA

Antonio Banderas es uno de los nominados a mejor actor por su papel en “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de mejor largometraje internacional (antes conocida como mejor cinta en lengua extranjera).

La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 9 de febrero.